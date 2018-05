Governo | alla Camera nuovo vertice tra Di Maio e Salvini

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...

Governo - ultimi nodi da sciogliere : alla Camera vertice Di Maio-Salvini [LIVE] Video : Trattative Governo: Di Maio e Salvini trattano per individuare il premier 10:15 - Nella giornata di ieri si è concluso il tavolo tecnico che ha sancito il contratto di Governo tra M5S e Lega. Nell'ultima versione della bozza di accordo tra le parti, ci sarebbe un'importante novita' relativa al reddito di cittadinanza: sarebbe scomparso il limite dei due anni previsto per l'erogazione dello stesso. 10:00 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno ...

Governo - cominciato incontro alla Camera Di Maio-Salvini : E' cominciato l'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piazza Affari apre in rialzo - lo spread rientra sotto quota 150 punti. Il contratto di Governo è chiuso - i mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...

Contratto di Governo : fuori dall'Euro e via le sanzioni alla Russia Video : Eliminare le sanzioni alla Russia di Putin, permettere l'uscita dall'Euro, domandare alla Bce, governata da Mario Draghi, di cancellare i 250 miliardi di debito del nostro Paese. Ecco alcuni dei punti chiave presenti nel Contratto di Governo pubblicato in esclusiva dall'Huffington Post. Un documento di 39 pagine sul quale si sarebbe arenata l'infinita trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nota M5S-Lega Subito dopo la pubblicazione ...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla patria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

Governo : Altomonte - spread ‘giochino’? Se sale fa male alla gente : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Lo spread che sale un ‘giochino della grande finanza’? “Spero che Matteo Salvini sappia di cosa parla”, obietta Carlo Altomonte, professore di economia politica dell’Università Bocconi di Milano, dopo che il leader della Lega, alle prese con la risalita del differenziale tra Btp e Bund come reazione alla bozza del contratto di Governo con il M5S, ha minimizzato parlando del ...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

Salvini e Di Maio : «Se serve noi fuori dalla squadra di Governo» : Proccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi...

Governo - dopo la bozza del contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...

Governo : tensione sui mercati - spread si allarga a 147 - 9 punti. Milano -2 - 8% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,8% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Mentre lo ...