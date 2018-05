Google lancia YouTube Music e YouTube Premium per sostituire gli attuali servizi

Google lancia un potente dongle Android TV ma solo per gli sviluppatori : ADT-2 è il nuovo dongle di che port Android TV in una piccola chiavetta HDMI, peccato sia disponibile solo per gli sviluppatori e non si possa comprare Google ADT-2 è la nuova chiavetta per portare Android TV su tutte le TV ma solo per gli sviluppatori Google lancia un potente dongle Android TV ma che […]

Le 6 novità lanciate alla conferenza degli sviluppatori di Google : Dalle nuove funzionalità di Gmail agli sviluppi su Google Maps: ma a stupire il pubblico del Google I/O, sono state soprattutto le tante novità introdotte sull'assistente vocale. Merito, manco a dirlo, dell'intelligenza artificiale, indiscussa protagonista della conferenza degli sviluppatori Google, ancora in corso in California.Tra telefonate più "umane" e voci vip, ecco le principali novità presentate da Sundar ...

Internet delle cose - Google lancia Android Things per connettere gli oggetti : Secondo i ricercatori di Gartner, a fine 2018 nel mondo ci saranno 11,2 miliardi di oggetti connessi, e la cifra supererà i 20 miliardi nel 2020. Il sistema operativo Android è leader incontrastato ...

I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio : I primi modelli di smart display con Google Assistant saranno lanciati nel mese di luglio e tra le proprie feature potranno vantare un'app dedicata a YouTube TV L'articolo I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio proviene da TuttoAndroid.

Google lancia la caccia al tesoro di emoji basata sull’intelligenza artificiale : Si chiama emoji Scavenger Hunt ed è una nuova simpatica caccia al tesoro basata sull'intelligenza artificiale lanciata da Google. Ecco come funziona L'articolo Google lancia la caccia al tesoro di emoji basata sull’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Google Chat : cos’è e quando esce - lanciata la sfida a Whatsapp e iMessage : Google ha annunciato l’intenzione di rinnovare completamente il modo in cui gli utenti dei propri smartphone Android si scambiano messaggi. Dopo il fallimento di Allo, l’ultimo prodotto del gigante di ricerca, Google Chat, è un nuovo servizio che consente agli utenti Android di inviare messaggi e file di immagini su una rete dati. Funziona in modo simile a Whatsapp ed iMessage di Apple. Google Chat: cos’è e quando esce Google ...

Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul cancro : sembra che l'acquisizione di Withings non stia portando i risultati sperati a Nokia che pare intenzionata a cedere la divisione Health. Tra le compagnie interessate ci sarebbe Google che sta espandendo la propria divisione hardware. L'articolo Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul cancro proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

Tre lancia Play 15 con smartphone a rate - intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini : Tre Italia si appresta ad introdurre, a partire dal prossimo 3 aprile, la nuova offerta Play 15 per l'acquisto a rate di smartphone, mentre dal 9 aprile saranno acquistabili a rate anche Google Home e Google Home Mini, i due speaker intelligenti che sono arrivati da poco anche sul mercato italiano. L'articolo Tre lancia Play 15 con smartphone a rate, intanto dal 9 aprile arrivano Google Home e Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Google lancia l’indicizzazione delle pagine Web dedicata ai dispositivi mobile : Google ha annunciato nelle scorse ore il lancio della funzionalità di indicizzazione per i siti mobile che rispettano le best practice. Scopriamo cosa cambia L'articolo Google lancia l’indicizzazione delle pagine Web dedicata ai dispositivi mobile proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi. L'articolo Google lancia Instant Play, aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay proviene da TuttoAndroid.