Gli Stati Uniti a caccia di 2 mila terroristi

Tiro con l’Arco – Youth Cup di Rovereto : grandi successi per l’Italia - sono due Gli ori conquistati daGli azzurri : Le frecce azzurre fanno subito centro alla Youth Cup di Rovereto, due ori per l’Italia grazie a Tanya Giaccheri e Simone Guerra, vincenti in finale 6-0 contro la Russia, e a quelle nel compound Allievi di Elisa Bazzichetto e Antonio Brunello che all’ultima sfida battono 152-151 l’Estonia Tanya Giaccheri e Simone Guerra vincono la medaglia d’oro dell’Arco olimpico mixed team Junior grazie al successo, netto e meritato, contro la Russia ...

Sesso con ragazzini vicino allo stadio San Nicola - uno deGli arrestati si difende : 'Non sapevo fossero minorenni' : Approfondimenti Prostituzione minorile al San Nicola, arrestati tre incensurati: 'Bambini procacciati con i social network' 11 maggio 2018 'Non sapevo che fossero minorenni': è la tesi difensiva ...

Corea del Nord - Kim minaccia di annullare il summit con Trump : “Gli Stati Uniti fanno prove per invaderci” : Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha minacciato di annullare il vertice con il presidente americano Donald Trump previsto per il prossimo 12 giugno. Il motivo, come riportato dall’agenzia sudCoreana Yonhap, sono le manovre militari congiunte tra Washington e Seul, per Pyongyang “una prova per l’invasione del Nord e una provocazione militare in contrasto con gli sviluppi politici positivi nella penisola Coreana”, si legge nella ...

Flixbus debutta neGli Stati Uniti - primi bus a Los Angeles : Flixbus (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Flixbus debutta negli Stati Uniti. La piattaforma tedesca di viaggi low cost in pullman ha avviato le attività dall’altra parte dell’oceano. Dopo aver annunciato lo scorso novembre l’apertura di un ufficio a Los Angeles per espandersi nel mercato statunitense, Flixbus è pronta a passare dalle parole ai fatti. Il gruppo lancia oggi le prime linee a Los Angeles e ...

Gli americani non sono stati i primi ad aprire un’ambasciata a Gerusalemme : Negli anni Cinquanta furono 16 paesi, tra cui uno europeo, ma non andò benissimo The post Gli americani non sono stati i primi ad aprire un’ambasciata a Gerusalemme appeared first on Il Post.

Salento - partite di calcio truccate dal clan ed estorsioni aGli sponsor : arrestati Luciano e Pasquale Coluccia : Padre e figlio, elementi di spicco del clan di Galatina, erano proprietari della squadra di calcio della città che avrebbero gestito con metodi mafiosi: si...

Mafia : Scu - arrestati padre e fiGlio : ANSA, - GALATINA , LECCE, , 15 MAG - Agenti di polizia della Squadra Mobile di Lecce stanno eseguendo in queste ore due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Luciano Coluccia, di 69 anni di ...

Sequestrano loro fiGlio - arrestati : ANSA, - TORINO, 14 MAG - Sono stati arrestati i genitori, lui 53 anni lei 49, che venerdì scorso a Torino hanno rapito il figlio di sette anni dalla comunità a cui era stato affidato dal Tribunale dei ...

La Corte Suprema deGli Stati Uniti ha annullato il divieto sulle scommesse negli sport professionistici e amatoriali : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha revocato il divieto in vigore sulle scommesse sportive in 46 dei 50 Stati americani, confermando la legalità di una legge statale approvata nel 2014 che consente tuttora le scommesse sportive nei casinò e The post La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il divieto sulle scommesse negli sport professionistici e amatoriali appeared first on Il Post.

Torino - “rapiscono” il fiGlio di 7 anni dalla comunità affidataria : arrestati i genitori : È durata tre giorni la fuga di una coppia, 53 anni lui e 49 lei, che ha portato via il figlioletto che stava andando a scuola accompagnato da un'educatrice che sarebbe stata anche aggredita dalla coppia. Il bambino era stato tolto loro perché ritenuti incapaci di prendersene cura.Continua a leggere

Torino - rapiscono il fiGlio da una comunità : arrestati i genitori : Torino, rapiscono il figlio da una comunità: arrestati i genitori Torino, rapiscono il figlio da una comunità: arrestati i genitori Continua a leggere L'articolo Torino, rapiscono il figlio da una comunità: arrestati i genitori proviene da NewsGo.

Volley : la nazionale di Mazzanti ha raggiunto Gli Stati Uniti : LINCOLN , Stati Uniti, - La nazionale di Mazzanti ha raggiunto Lincoln negli Stati Uniti dove nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 maggio , ore 24.00, farà il suo esordio nella Volleyball Nations ...

LG V35 ThinQ certificato neGli Stati Uniti e in Russia - LG Q7 appare su Geekbench : LG V35 ThinQ ha ottenuto negli Stati Uniti e in Russia la certificazione necessaria alla commercializzazione. Il suo lancio si avvicina a grandi passi L'articolo LG V35 ThinQ certificato negli Stati Uniti e in Russia, LG Q7 appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

WEF Davos : visita Trump è costata oltre 5 milioni aGli Stati Uniti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve