Gli abiti più fantasiosi di Cannes? Quelli di Larisa Katz

Scoperta a Napoli una centrale per l’estrazione di cocaina liquida daGli abiti : Una centrale di estrazione per la droga è stata Scoperta dalla Polizia a Marano (Napoli). Bloccati due incensurati, un italiano ed un peruviano, all’interno di un’abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l’estrazione di cocaina da abiti intrisi dello stesso stupefacente. ...

Il padre di Meghan Markle pizzicato mentre si fa confezionare Gli abiti del matrimonio della figlia : Il prossimo 19 maggio Meghan Markle sposerà il Principe Harry d'Inghilterra, finalmente dopo mesi di accuse e rumors, i due convoleranno a nozze.E nel numero in edicola da mercoledì 9 maggio, il settimanale Chi pubblica in esclusiva le immagini del padre di Meghan Markle, Thomas Markle, mentre si fa confezionare un abito da cerimonia in una sartoria specializzata in Messico, dove appunto vive. La rivista, infatti, scrive che "il papà della ...

Da dove vengono Gli abiti di film e serie tv : E che fine fanno dopo le riprese? Gli attori si portano a casa le cose che gli piacciono? Agli spettatori resta qualcosa? Un po' di risposte The post Da dove vengono gli abiti di film e serie tv appeared first on Il Post.

Settimana della Moda di São Paulo - Gli abiti cuciti in carcere sfilano in passerella : Settimana della Moda di São Paulo, gli abiti cuciti in carcere sfilano in passerella I detenuti hanno imparato a lavorare all’uncinetto tramite un corso tenuto dallo stilista Gustavo Silvestre Continua a leggere

Gli abiti da sposa più belli per il 2019 dalla Barcelona Bridal Week : Femminilità e versatilità. Sono le parole chiave per definire la Barcelona Bridal Week, forse la più attesa tra le settimane della moda sposa, in scena nella città spagnola dal 23 al 27 aprile con un calendario ricco di presentazioni e sfilate per presentare le collezioni più belle per il 2019. LEGGI ANCHEGli abiti più belli per il 2019 direttamente da New York Che appunto sono accomunate da queste due caratteristiche: l’ultrafemminilità, perché ...

Sarah Jessica Parker si dà aGli abiti da sposa : Prima o poi sarebbe dovuto accadere, era inevitabile. E così è stato anunciato: Sarah Jessica Parker disegnerà una mini collezione di abiti da sposa. La notiza era una di quelle da aspettarsi, prima o poi, per due serie di ragioni. La prima: l’indimenticata e indimenticabile Carrie di Sex&The City ha, da anni, messo piede da protagonista nel mondo della moda, disegnando svariate collezioni e collaborando con tanti brand diversi e ...

Bulli Lucca - perquisiti Gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il casco usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere

Gli abiti da sposa più belli a Milano - sulle passerelle di Sposaitalia 2018 : Come sognate il vostro matrimonio? Classico, con il vostro principe azzurro di sempre che vi aspetta all’altare? Scanzonato, con voi che attraversate la navata della chiesa (o il corridoio del municipio) con un abito irriverente ma tradizionale nei colori? Oppure anticonvenzionale, eccentrico e impertinente? Qualunque sia l’abito da sposa dei vostri sogni, è sicuramente andato in scena sulle passerelle di sposaitalia 2018, manifestazione ...

Dress for Success - daGli abiti ai corsi di formazione : ‘Ridiamo autostima a donne tagliate fuori dal mondo del lavoro’ : C’è chi la definisce frivola, costosa, superficiale. Chi si limita ad accostarla alle passerelle, quanto di più lontano ci sia dalla vita quotidiana. Eppure la moda ha in sé un potere salvifico che spesso viene sottovalutato. L’organizzazione no profit Dress For Success, di origini statunitensi, ne ha intuito la portata e dal 1997 porta avanti una missione: restituire fiducia alle donne che hanno perso lavoro, anche attraverso gli abiti. In che ...

Roma - per Gli abiti usati tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

A Omegna in vendita Gli abiti realizzati a scuola per finanziare il corso di moda : Nelle aule si usano sempre fogli per disegnare modelli di vestiti e tutto ciò che è legato al mondo della moda, ma di programmi di graphic-design non si può più farne a meno. Così alla dirigenza dell'...

Gli abiti da sposa più belli per il 2019 - dalla London Bridal Week : Design classici e nuove tendenze, gioielli e accessori, qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo, e il bianco come minimo comun denominatore. È la London Bridal Week, che inaugura – per la prima volta in assoluto – la stagione dei matrimoni con un evento completamente dedicato all’universo del Wedding. Lo scorso Weekend infatti Londra ha accolto i più importanti brand di abiti da sposa inglesi ed europei, offrendo una panoramica completa sui ...