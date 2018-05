Giro d’Italia – Froome cerca alibi per la sua debacle | “mi sono venute le botte di

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : la tappa di oggi Osimo-Imola. Finale insidioso - occhio alla salita di Tre Monti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, di 214 chilometri. Una lunga giornata in sella per i corridori, che però non dovrebbe nascondere particolari insidie prima degli ultimi 15 chilometri, che si preannunciano scoppiettanti con la salita di Tre Monti prima dell’arrivo nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Occasione buona per i velocisti? Difficile interpretare ...

Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa Osimo-Imola : arrivo in volata non scontato - occhio ai colpi di mano : Dopo l’arrivo suggestivo di ieri, Osimo quest’oggi ospiterà la partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018 con arrivo ad Imola, all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Una tappa per velocisti? Non è detto, con la salita di Tre Monti nel finale che potrebbe favore qualche colpo di mano o far fuori le ruote veloci del gruppo. Percorso Dal punto di vista altimetrico i primi 198 dei 214 totali dicono ...

Giro d’Italia 2018 oggi (17 maggio) - dodicesima tappa Osimo-Imola : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi giovedì 17 maggio si disputa la Osimo-Imola, dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione studiata appositamente per i velocisti, il percorso è quasi interamente pianeggiante ma non bisogna sottovalutare il circuito finale dove la salita di Tre Monti potrebbe essere un buon trampolino di lancio per qualche temerario che vuole scompigliare le carte in tavola. Tutto sembra comunque apparecchiato per la quarta volata di questa Corsa ...

Giro d’Italia in tv - dodicesima tappa Osimo-Imola : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (giovedì 17 maggio) si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Osimo a Imola. Il percorso odierno è completamente piaggiante fino al circuito finale di Imola, dove i corridori dovranno superare il GPM di terza categoria di Tre Monti, una salita di circa 2 km con una pendenza media del 4% e massima del 10%. Qui qualcuno potrebbe provare a sferrare l’attacco per anticipare il gruppo, altrimenti vedremo una classica ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo da podio. E’ la grande occasione. Zoncolan determinante - esperienza decisiva per la terza settimana : Questa è davvero l’occasione della vita, una chance unica e irripetibile, assolutamente da cogliere per riscrivere la storia e regalarsi qualcosa di leggendario in una carriera onesta e comunque di spessore. Domenico Pozzovivo è in piena corsa per salire sul podio del Giro d’Italia 2018: a metà della Corsa Rosa, infatti, il lucano è quarto in classifica a 1’18” dal leader Simon Yates e ha appena 14 secondi di distacco da ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : ora l’unica incognita restano le lunghe (e dure) salite alpine : La prima parte del Giro d’Italia 2018 ha visto un unico grande padrone in salita, il britannico Simon Yates, che dopo aver dominato sulle ascese dell’Etna e del Gran Sasso, si è imposto anche oggi sul traguardo di Osimo, rafforzando ulteriormente la propria Maglia Rosa. Il capitano della Mitchelton-Scott si trova in uno stato di forma eccezionale, probabilmente il migliore di tutta la sua carriera ed è stato bravissimo a sfruttarlo. Dalla ...

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben consolidate in classifica. Yates-Dumoulin per la vittoria e Pinot-Pozzovivo per il podio? : Siamo a metà del Giro d’Italia 2018 ma le gerarchie sembrano essersi già delineate. La tappa odierna ha chiarito ulteriormente gli ultimi: a lottare per la maglia rosa di Roma saranno Simon Yates e Tom Dumoulin. Oggi il britannico ha attaccato sullo strappo conclusivo di Osimo sorprendendo l’olandese che però gli è rimasto in scia e ha contenuto il distacco al minimo. Il capitano della Mitchelton-Scott, capace di bissare il successo ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dell’undicesima tappa : Simon Yates scatenato. Bene Davide Formolo - si difende Fabio Aru : Undicesima tappa per il Giro d’Italia, partenza da Assisi ed arrivo dopo un difficilissimo muro finale in quel di Osimo: a trionfare è ancora una volta Simon Yates che fa doppietta in Maglia Rosa dopo lo spettacolare successo di Campo Imperatore. Il britannico guadagna ancora su tutti i rivali in chiave classifica generale: in attesa delle grandi montagne può gustarsi il simbolo del primato in solitaria. Andiamo a rivivere ciò che è ...

Martina Quattrone - splendida madrina del Giro d’Italia : Il Giro d’Italia (la cui centunesima edizione terminerà il 27 maggio) non rinuncia alla sua madrina. D’altra parte è una tradizione che vede nella prescelta una sorta di musa di uno sport antico e ricco di valori in campo. Da qui la scelta di ragazze raffinate e con una spiccata personalità. Una di loro è Martina Quattrone, che è stata per molti un vero colpo di fulmine, tanto che negli ultimi giorni si parla molto di lei. Nella ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia per ribaltare la classifica : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficoltà di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed anche la ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - la vittoria di Simon Yates a Osimo : attacco micidiale della maglia rosa - Dumoulin secondo. Gli highlights della tappa : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni. La Assisi-Osimo ci ha offerto il commovente passaggio da Filottrano per ricordare la memoria del compianto Michele Scarponi, poi nel finale un muro di due chilometri che ha fatto la differenza: Simon Yates ha attaccato in maglia rosa e ha vinto precedendo Tom Dumoulin di un paio di secondi, ottima risposta da parte di Domenico Pozzovivo (a 8”), mentre Fabio ...