Giro d’Italia - Bennett vince 12a tappa : Imola, 17 mag. (AdnKronos) – L’irlandese Sam Bennett vince la 12esima tappa del Giro d’Italia, la Osimo-Imola di 214 chilometri. Il ciclista del team Bora-Hansgrohe, che si era già imposto nella settima tappa, ha vinto la volata dentro l’Autodromo di Imola tagliando il traguardo col tempo di 4 ore 49”34. Resta in maglia rosa Sam Yates col tempo totale di 51 ore 57’55”. L'articolo Giro d’Italia, ...

Sam Bennett ha vinto la 12ª tappa del Giro d’Italia - da Osimo a Imola : Il ciclista irlandese Sam Bennett, velocista della Bora-Hansgrohe, ha vinto in volata la dodicesima tappa del Giro d’Italia: 214 chilometri da Osimo all’Autodromo di Imola. All’arrivo Bennet ha preceduto l’olandese Danny van Poppel e Niccolò Bonifazio. Con la vittoria di oggi — la The post Sam Bennett ha vinto la 12ª tappa del Giro d’Italia, da Osimo a Imola appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - Sam Bennett : “Che bella vittoria - sono scattato sul rettilineo senza pensarci. E la mia ragazza sul traguardo…” : Sam Bennett ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. L’irlandese della Bora-hansgrohe ha piazzato una micidiale volata sul rettilineo finale dell’Autodromo di Imola, traguardo della frazione partita da Osimo. Secondo successo in questa Corsa Rosa, bravo a resistere al vento e alla pioggia che invece hanno tagliato fuori Elia Viviani. Sam Bennett ha rilasciato poi le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Rai: ...

Giro d’Italia 2018 - risultato dodicesima tappa : Sam Bennett sfreccia ad Imola - terzo Niccolò Bonifazio : tappa molto più complicata del previsto quella di oggi al Giro d’Italia 2018: la dodicesima frazione, partita da Osimo e giunta ad Imola, di 214 chilometri, è stata sconvolta soprattutto dal maltempo. A trionfare però è uno dei grandi favoriti di giornata, l’irlandese Sam Bennett: arriva la doppietta per l’irlandese della BORA-hansgrohe che vince addirittura per distacco con un’azione davvero eccezionale. Non ci sono ...

Giro d’Italia – Bennett come Schumacker a Imola : vittoria pazzesca sotto una pioggia battente : Sam Benentt vince la dodicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Imola Van Poppel e Bonifazio Sam Bennett ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia. I corridori hanno percorso il circuito di Enzo e Dino Ferrari di Imola, passando nelle principali curve del tracciato, per poi raggiungere la città romagnola. Il corridore della Bora Hansgrohe ha battuto Van Poppel e Bonifazio. Simon Yates, ciclista della ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo lotta per il podio - Fabio Aru 10° : Simon Yates si conferma in maglia rosa anche al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Osimo-Imola doveva essere una banale frazione con l’annunciato arrivo in volata all’Autodromo e invece ha regalato spettacolo negli ultimi 50 chilometri quando il gruppo si è spaccato a causa della forte pioggia e del vento. Pozzovivo, Carapaz e Lopez si sono staccati rispetto agli altri big ma grazie a un buon lavoro delle ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Simon Yates sempre in maglia rosa : Simon Yates si conferma in maglia rosa anche al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Osimo-Imola doveva essere una banale frazione con l’annunciato arrivo in volata all’Autodromo e invece ha regalato spettacolo negli ultimi 50 chilometri quando il gruppo si è spaccato a causa della forte pioggia e del vento. Pozzovivo, Carapaz e Lopez si sono staccati rispetto agli altri big ma grazie a un buon lavoro delle ...

Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si correrà venerdì 18 maggio. Si preannuncia una giornata tranquilla prima di un weekend di fuoco con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Il gruppo potrà riposarsi relativamente nel corso di questa frazione che partirà dall’Emilia-Romagna ma che poi si consumerà interamente in Veneto: si percorre la Pianura Padana orientale tra sud verso nord, una tavola ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (18 maggio) : Ferrara-Nervesa Della Battaglia. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (venerdì 18 maggio) si correrà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 180 km da Ferrara a Nervesa Della Battaglia. Un percorso quasi completamente piatto, che attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. L’unica difficoltà di giornata arriva ai -30 km, quando i corridori affronteranno il Montello, salita di circa 3 km con una pendenza media attorno al 4% e un breve tratto al 9%. Ultimi chilometri tutti pianeggianti, ...

Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Venerdì 18 maggio si correrà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, la Ferrara-Nervesa della Battaglia di 180 chilometri che percorrerà la Pianura Padana orientale tra sud verso nord. Sarà una delle frazioni più facili di questa Corsa Rosa con un’altimetria praticamente piatta, eccezion fatta per l’agevole Montello a 20km dall’arrivo. Finale pianeggiante e con pochissime curve, l’ultima degna di nota a 5 ...

Giro d’Italia – Dolce e sensuale - la voce di Barbara Pedrotti ammalia la Corsa Rosa [GALLERY] : Tutti pazzi per Barbara Pedrotti, la giornalista italiana appassionata di sport voce del Giro d’Italia Il Giro d’Italia sta ormai entrando piano piano nel vivo. Yates domina ancora la classifica generale e, anche oggi, alla partenza della 12ª tappa, indossa la maglia Rosa di leader. Tantissimi gli addetti ai lavori che stanno girando per tutta l’Italia per seguire le imprese dei corridori durante questa 101ª edizione della ...

Giro d’Italia – Oggi la dodicesima tappa da Osimo ad Imola : ecco le immagini più belle [GALLERY] : ecco tutte le più belle immagini della dodicesima tappa del Giro d’Italia partita da Osimo e che giungerà ad Imola È in corso la decima tappa del Giro d’Italia, edizione numero 101, partita da Osimo e che giungerà ad Imola. ecco tutte le più belle immagini della frazione odierna. L'articolo Giro d’Italia – Oggi la dodicesima tappa da Osimo ad Imola: ecco le immagini più belle [GALLERY] sembra essere il primo ...

Giro d’Italia – Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano : che gesto per Scarponi! [VIDEO] : Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano del Giro d’Italia: il bellissimo gesto del siciliano della Bahrain Merida Forti emozioni ieri, durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 101: la carovana in rosa è passata da Filottrano, città natale di Michele Scarponi, per omaggiare il ciclista italiano scomparso lo scorso anno dopo un terribile incidente stradale. Palloncini in cielo, striscioni e emozioni ...

Giro d’Italia – Chi vincerà la dodicesima tappa? Ecco i pronostici di SportFair [GALLERY] : La dodicesima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti puri: Ecco i favoriti odierni La dodicesima tappa del Giro d’Italia da Osimo a Imola sarà completamente pianeggiante. I ciclisti per i primi 130 chilometri correranno su strade larghe e sostanzialmente rettilinee, mentre gli altri 60 chilometri saranno sempre diritti lungo che attraverso Santarcangelo di Romagna, Cesena e Forlì porta a immettersi nel circuito ...