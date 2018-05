Giro d’Italia 2018 | tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia | orario di partenza

Giro d’Italia – Dolce e sensuale - la voce di Barbara Pedrotti ammalia la Corsa Rosa [GALLERY] : Tutti pazzi per Barbara Pedrotti, la giornalista italiana appassionata di sport voce del Giro d’Italia Il Giro d’Italia sta ormai entrando piano piano nel vivo. Yates domina ancora la classifica generale e, anche oggi, alla partenza della 12ª tappa, indossa la maglia Rosa di leader. Tantissimi gli addetti ai lavori che stanno girando per tutta l’Italia per seguire le imprese dei corridori durante questa 101ª edizione della ...

Giro d’Italia – Oggi la dodicesima tappa da Osimo ad Imola : ecco le immagini più belle [GALLERY] : ecco tutte le più belle immagini della dodicesima tappa del Giro d’Italia partita da Osimo e che giungerà ad Imola È in corso la decima tappa del Giro d’Italia, edizione numero 101, partita da Osimo e che giungerà ad Imola. ecco tutte le più belle immagini della frazione odierna. L'articolo Giro d’Italia – Oggi la dodicesima tappa da Osimo ad Imola: ecco le immagini più belle [GALLERY] sembra essere il primo ...

Giro d’Italia – Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano : che gesto per Scarponi! [VIDEO] : Giovanni Visconti leader del gruppo nella tappa di Filottrano del Giro d’Italia: il bellissimo gesto del siciliano della Bahrain Merida Forti emozioni ieri, durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 101: la carovana in rosa è passata da Filottrano, città natale di Michele Scarponi, per omaggiare il ciclista italiano scomparso lo scorso anno dopo un terribile incidente stradale. Palloncini in cielo, striscioni e emozioni ...

Giro d’Italia – Chi vincerà la dodicesima tappa? Ecco i pronostici di SportFair [GALLERY] : La dodicesima tappa del Giro d’Italia sarà adatta ai velocisti puri: Ecco i favoriti odierni La dodicesima tappa del Giro d’Italia da Osimo a Imola sarà completamente pianeggiante. I ciclisti per i primi 130 chilometri correranno su strade larghe e sostanzialmente rettilinee, mentre gli altri 60 chilometri saranno sempre diritti lungo che attraverso Santarcangelo di Romagna, Cesena e Forlì porta a immettersi nel circuito ...

Giro d’Italia – Sanchez desolato e rammaricato per la mancata dedica a Scarponi : “volevo vincere per Michele” : Luis Leon Sanchez, corridore dell’Astana, ha provato in ogni modo a vincere l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la frazione dedicata a Michele Scarponi Dopo la partenza di Assisi, Luis Leon Sanchez dell’Astana ha lanciato un attacco molto potente nella prima salita della 11ª tappa del Giro d’Italia. Lo spagnolo è stato seguito dall’italiano Alessandro De Marchi della BMC, Mirco Maestri della Bardiani CSF e ...

Giro d’Italia 2018 - Yates-Dumoulin : duello per la maglia rosa. Simon : “La crono il mio Everest”. Tom : “Qui per il bis - Yates va meglio ma…” : Simon Yates contro Tom Dumoulin. Questo sembra essere il testa a testa per la conquista del Giro d’Italia 2018, salvo clamorosi ribaltoni messi in scena da altri ciclisti e che al momento sembrano molto difficili. Il britannico ha vinto anche a Osimo e ora ha 47” di vantaggio sull’olandese: nel weekend lo Zoncolan e il tappone di Sappada, martedì la cronometro di Trento. Le prossimi tre frazioni dure, dopo due giornate dedicate ...

Giro d’Italia : ecco l’elenco dei corridori che si sono ritirati dalla corsa in rosa [AGGIORNATO] : ecco l’elenco di tutti i corridori che si sono ritirati dal Giro d’Italia, edizione numero centouno Il Giro d’Italia perde alcuni ciclisti a causa di cadute e malanni di stagione. Nella ricognizione della prima tappa disputata a Gerusalemme, Kanstanin Siutsou della Bahrain Merida è scivolato e si è fratturato la terza vertebra cervicale. Nella seconda e nella terza frazione della corsa in rosa non ci sono stati ritiri, ma nella ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru può rimontare e salire sul podio? Serve l’impresa. Mario Scirea : “Speravamo meglio. Se vuole vincere…” : Fabio Aru accusa tre minuti abbondanti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates ma ieri sullo strappo di Osimo è sembrato in crescendo di condizione e prova a guardare con ottimismo alla seconda parte del Giro d’Italia 2018: l’obiettivo è quello di provare a lottare per salire sul podio anche se la situazione è davvero molto complicata. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve rimontare un paio di minuti a Domenico Pozzovivo e Thibaut ...

Giro d’Italia – La dodicesima tappa piatta è molto veloce : ecco il percorso e l’altimetria della frazione : La dodicesima tappa del Giro d’Italia è molto piatta e adatta ai velocisti: ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna La dodicesima tappa del Giro d’Italia da Osimo a Imola sarà completamente pianeggiante e si percorrerà per la sua quasi interezza la ss16 Adriatica. I ciclisti i primi 130 chilometri correranno su strade larghe e sostanzialmente rettilinee. Gli altri 60 chilometri saranno sempre diritti lungo che ...

Giro d’Italia – Dumoulin lancia la sfida a Yates : “ma io so andare forte su traguardi esplosivi” : Tom Dumoulin non si nasconde e lancia la sfida a Simon Yates per la conquista della maglia rosa del Giro d’Italia Tom Dumoulin della Sunweb ha realizzato una grande prestazione nell’undicesima tappa del Giro d’Italia chiudendo a pochi secondi dal vincitore Simon Yates. Massimo Paolone/LaPresse Il capitano della squadra tedesca è riuscito a contenere il distacco dal britannico della Mitchleton Scott dimostrando una buona forma ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Non posso mascherare gli infortuni - uscite le botte di Gerusalemme. Non perdo la speranza” : Chris Froome sta incontrando diverse difficoltà al Giro d’Italia 2018, accusa oltre tre minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates e non sembra assolutamente essere in condizione. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France non riesce a trovare lo spunto dei giorni migliori e si stacca ogni volta che trova una salita, come ieri sullo strappo non irresistibile di Osimo dove si è staccato da un gruppo abbastanza numeroso. Il britannico ...

Giro d’Italia – Selle Italia al fianco delle Corsa Rosa fino al 2020 : Selle Italia ancora protagonista nella storia del ciclismo: confermata per tre anni la partnership con il Giro d’Italia È un legame antico e imprescindibile quello che lega Selle Italia e la storia del ciclismo, un immaginario comune costruito sulle imprese di campioni leggendari e i più importanti eventi ciclistici, primo fra tutti il Giro d’Italia, di cui Selle Italia è fiero partner da decenni. Un sodalizio perenne, quello tra l’azienda ...

Giro d’Italia – Fabio Aru parole dolci verso i compagni di squadra : “posso contare su un team affidabile” : Fabio Aru ringrazia i compagni di dell’UAE team Emirates per l’ottimo lavoro svolto nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Il capitano dell’UAE team Emirates, Fabio Aru, ha colto il 10° posto nell’11ª tappa del Giro d’Italia, la Assisi-Osimo. Massimo Paolone/LaPresse Con un perfetto lavoro di squadra, il campione italiano è riuscito, grazie soprattutto al supporto di Marco Marcato e Diego Ulissi, a evitare gli effetti di ...

Giro d’Italia – Froome cerca alibi per la sua debacle : “mi sono venute le botte di Gerusalemme” : Chris Froome, capitano del Team Sky, ha svelato i motivi della sua debacle nell’undicesima tappa del Giro d’Italia Simon Yates della Mitchelton Scott ha vinto la sua seconda tappa del Giro d’Italia (Assisi-Osimo) restando saldamente in maglia rosa. Il campione uscente Tom Dumoulin della Sunweb ha ottenuto un buon secondo e la sua forma fisica sta crescendo giorno dopo giorno. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Yates ha esteso ...