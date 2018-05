Giro d' Italia | 14^ tappa San Vito al Tagliamento-Zoncolan | percorso e altimetria

Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa Osimo-Imola : arrivo in volata non scontato - occhio ai colpi di mano : Dopo l’arrivo suggestivo di ieri, Osimo quest’oggi ospiterà la partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018 con arrivo ad Imola, all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Una tappa per velocisti? Non è detto, con la salita di Tre Monti nel finale che potrebbe favore qualche colpo di mano o far fuori le ruote veloci del gruppo. Percorso Dal punto di vista altimetrico i primi 198 dei 214 totali dicono ...

Giro d’Italia : show di Yates a Osimo - ancora male Aru e Froome Video : E’ ancora la maglia rosa Simon Yates a dare spettacolo nel finale della tappa numero undici del Giro d’Italia [Video], la Assisi – Osimo. Su un percorso paragonabile a quello di una grande classica e al termine di una corsa condotta a ritmi vertiginosi, il giovane britannico ha piazzato una stoccata da campione sulla rampa conclusiva di Osimo. Solo Tom Dumoulin è riuscito in qualche misura a contrastarlo e contenere l’esuberanza della maglia ...

Giro d'Italia 2018 - 15ª tappa : percorso e a che ora vedere la Tolmezzo-Sappada Video : Domenica 20 maggio si correra' la 15ª tappa del Giro d'Italia 2018, la Tolmezzo-Sappada. A re il percorso e le informazioni sugli orari della diretta tv di Rai 2 e Rai Sport. Si tratta della classica tappa dolomitica, durante la quale i corridori del gruppo e la maglia rosa affronteranno quattro salite, tre delle quali certificate come GPM di seconda categoria. Il traguardo è previsto nel comune della provincia di Udine, a 1.240 metri di ...

Oggi passa il Giro D'Italia. Limiti alla circolazione sulla via Emilia : La Carovana che precede la corsa di circa un'ora transiterà sulla via Emilia con spettacoli, animazione e gadgets. Subito dopo il transito dei ciclisti verrà interdetto il traffico lungo il tratto ...

Giro d’Italia 2018 oggi (17 maggio) - dodicesima tappa Osimo-Imola : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi giovedì 17 maggio si disputa la Osimo-Imola, dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione studiata appositamente per i velocisti, il percorso è quasi interamente pianeggiante ma non bisogna sottovalutare il circuito finale dove la salita di Tre Monti potrebbe essere un buon trampolino di lancio per qualche temerario che vuole scompigliare le carte in tavola. Tutto sembra comunque apparecchiato per la quarta volata di questa Corsa ...

Giro d'Italia 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orari (12^ tappa Osimo Imola) : diretta Giro d’Italia 2018 Streaming video e tv 12^ tappa Osimo-Imola: percorso e orari, dovrebbero tornare protagonisti i velocisti anche se… (oggi 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 04:50:00 GMT)

Giro d’Italia in tv - dodicesima tappa Osimo-Imola : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (giovedì 17 maggio) si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Osimo a Imola. Il percorso odierno è completamente piaggiante fino al circuito finale di Imola, dove i corridori dovranno superare il GPM di terza categoria di Tre Monti, una salita di circa 2 km con una pendenza media del 4% e massima del 10%. Qui qualcuno potrebbe provare a sferrare l’attacco per anticipare il gruppo, altrimenti vedremo una classica ...

Giro d'Italia 2018 - tappa 12 - 17 maggio - . Orari tv - percorso e favoriti : Frazione interamente pianeggiante con l'arrivo fissato nell'autodromo di Imola dopo la partenza da Osimo: 214 km con un solo GPM che può accendere il finale Giro d'Italia 2018, classifica e risultati ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Pozzovivo - ambizioni da podio (11^ tappa Assisi-Osimo) : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie della corsa a tappe. Oggi si corre l'undicesima tappa da Assisi a Osimo, Simon Yates resta il leader della generale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:11:00 GMT)

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru Video : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia [Video]sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficolta' di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo da podio. E’ la grande occasione. Zoncolan determinante - esperienza decisiva per la terza settimana : Questa è davvero l’occasione della vita, una chance unica e irripetibile, assolutamente da cogliere per riscrivere la storia e regalarsi qualcosa di leggendario in una carriera onesta e comunque di spessore. Domenico Pozzovivo è in piena corsa per salire sul podio del Giro d’Italia 2018: a metà della Corsa Rosa, infatti, il lucano è quarto in classifica a 1’18” dal leader Simon Yates e ha appena 14 secondi di distacco da ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : ora l’unica incognita restano le lunghe (e dure) salite alpine : La prima parte del Giro d’Italia 2018 ha visto un unico grande padrone in salita, il britannico Simon Yates, che dopo aver dominato sulle ascese dell’Etna e del Gran Sasso, si è imposto anche oggi sul traguardo di Osimo, rafforzando ulteriormente la propria Maglia Rosa. Il capitano della Mitchelton-Scott si trova in uno stato di forma eccezionale, probabilmente il migliore di tutta la sua carriera ed è stato bravissimo a sfruttarlo. Dalla ...