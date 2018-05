Giro di vite sui rifiuti Ispezioni nei sacchetti e multe da 104 euro

Twitter - altro Giro di vite contro troll e disturbatori seriali : (Immagine: pixabay/geralt) La lotta di Twitter contro gli account molesti continua, a poco più di 12 anni dalla nascita. Ora la lente di ingrandimento si sposta su quegli account che disturbano le conversazioni, integrando nuovi indicatori comportamentali i quali, revisionati da persone e da script, possono salvaguardare la salute delle conversazioni e, di conseguenza, l’esperienza di ognuno sulla piattaforma di microblogging. Tra i segnali ...

Facebook - cancellati 583 milioni di profili fake. Giro di vite anche contro il terrorismo : Giro di vite a Facebook sui cosiddetti profili fake. In totale, nel primo trimestre dell'ano in corso il social network di Menlo Park ha rimosso 583 milioni di profili falsi e 837 milioni di...

Giro di vite per rifugiati che tornano al loro Paese - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Austria - Giro di vite sui migranti : tassa di 840 euro e via i cellulari Video : Il Governo Austriaco si prepara ad un vero e proprio giro di vite nei confronti dei #migranti intenzionati a chiedere asilo sul proprio territorio nazionale. Il nuovo Governo guidato dal giovanissimo Premier del partito popolare Sebastian Kurz sta terminando di definire nuove regole e condizioni per quei migranti extraeuropei che avranno intenzione di regolarizzare la loro posizione nel paese d'oltralpe. A renderlo noto, insieme al trentunenne ...

Algeria : violenza negli stadi - governo annuncia Giro di vite : Il governo algerino ha annunciato che sta valutando “misure e decisioni ferme” per “porre fine” agli episodi di violenza che sempre più spesso si ripetono negli stadi durante le partite di calcio. I provvedimenti, annunciati dal ministero dell’Interno, seguono i gravi incidenti scoppiati venerdì scorso durante la semifinale di Coppa d’Algeria tra Kabylie e i rivali dell’MC Alger. Il bilancio ufficiale ...

Biella - Giro di vite sullo smartphone in classe : "lavori forzati" per gli studenti trasgressori : Al posto del telefonino, confiscato, i ragazzi dell'istituto tecnico si vedono consegnare scopa e ramazza con l'obbligo di pulire aule e corridoi. Già fioccate...

Giro di vite dalle autorità turche sui player dello streaming online : Lo segnala Bloomberg [1] , secondo cui la nuova regolamentazione imporrà ai servizi streaming e pay tv di richiedere una licenza all'autorità competente, che dal canto suo, in assenza di permessi, ...

Trieste - scatta il Giro di vite contro i furbetti del posto auto : Diffide, ingiunzioni e battaglie legali per stanare gli automobilisti che non versano il pedaggio negli stalli a pagamento. Offensiva avviata dai gestori dei grandi parcheggi per recuperare crediti ...

