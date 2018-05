Giro | anche a Osimo Yates detta legge

Giro d’Italia 2018 - risultato undicesima tappa. Simon Yates domina anche a Osimo - Dumoulin resiste. Crolla ancora Froome : Simon Yates, sono due: dopo Campo Imperatore la maglia rosa del Giro d’Italia 2018 ha messo la firma anche sull’undicesima tappa, 156 chilometri con partenza da Assisi e arrivo insidioso ad Osimo. anche la giornata odierna ha detto qualcosa in ottica classifica, con un ottimo Tom Dumoulin e un Fabio Aru che, nonostante qualche secondo perso, sembra realmente in crescita. Proseguono, invece, le difficoltà di Chris Froome: altri ...

Giro d’Italia 2018 - Luis Leon Sanchez primo al traguardo volante di Filottrano. Nel ricordo di Michele Scarponi : Momento di grande commozione a Filottrano dove oggi era posto un traguardo volante dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il gruppo è transitato sul muro di questa bellissima cittadina marchigiana per onorare la memoria del compianto Michele Scarponi, deceduto lo scorso anno dopo essere stato investito mentre si allenava in bici proprio sulle strade del suo paese natale. La Assisi-Osimo sta regalando grandi emozioni e il ...

Giro di California - Sagan battuto anche oggi - il corridore analizza la sua prestazione a Laguna Seca : Peter Sagan ha chiuso in quarta posizione la terza tappa del Giro di California: il campione del mondo ha analizzato la sua prestazione a Laguna Seca La terza tappa del Giro di California è stata interessante sotto ogni punto di vista. A conquistare la frazione è stato Toms Skujins della Trek Segafredo ha battuto sul traguardo di Laguna Seca lo statunitense Sean Bennett della Hagens Berman Axeon giunto con tre secondi di svantaggio e ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Simon Yates si prende anche la Maglia Azzurra : Si chiude la prima metà del Giro d’Italia: andiamo a vedere le altre classifiche dopo la nona tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 100 3 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 4 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 68 5 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 52 6 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – ...

Giro d'Italia - Viviani vince ancora : il 29enne si prende anche la terza tappa : Elia Viviani concede il bis e dopo aver vinto nella tappa di ieri a Tel Aviv, si prende anche la terza tappa in volata, sul Mar Rosso. Il campione olimpico, ciclista della Quick-Step Floors, è stato ...

Il Giro d'Italia da Gerusalemme occupata e Gino Bartoli. Anche il Manifesto megafono di falsi storici e bassa propaganda : ...e di qualche suo buon articolo sul Giro d'Italia - non esita a fare propria l'operazione di maquillage messa su da Israele contro la quale hanno già protestato Anche decine di personalità del mondo ...

Giro d'Italia 2018 - ci sono anche Quintana e Nibali : ma sono i "fratellini" dei campioni : Via al Giro d'Italia, ci sono anche Dayer Quintana e Antonio Nibali. C'è qualcosa che "non vi torna"? Già, non si tratta dei due campioni, ma dei fratelli minori, in corsa per Movistar e Bahrain...

Giro d'Italia - partita la 100/a edizione. Netanyahu : 'Felici che il mondo sia qui - anche quello arabo' : E in particolare ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città, città della pace'. Lo ha ...

Giro d’Italia 2018 : quante cadute in ricognizione! Non solo Froome : a terra anche Miguel Angel Lopez - non parte Siutsou : Falsa partenza. Almeno per alcuni la frazione inaugurale del Giro d’Italia 2018 non è iniziata nel migliori dei modi: avevamo già parlato della caduta che ha coinvolto Chris Froome, ma la ricognizione della cronometro di Gerusalemme (9,7 chilometri, il via alle 12.50) ha fatto altre vittime. Conseguenze lievi per una scivolata che ha colpito il colombiano dell’Astana Miguel Angel Lopez, vittima come lo stesso Froome di una scivolata ...

Giro d’Italia 2018 - Mauro Vegni : “Chris Froome? Se vince sarà Campione - anche se squalificato. Non l’ho pagato per venire al Giro!” : Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme, è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia della Corsa Rosa e si è dilungato soprattutto su Chris Froome, annunciato favorito per la vittoria finale: “Mi auguro che Chris Froome sia alla partenza per fare un grande Giro poi naturalmente le cose potrebbero cambiare in divenire. Vuole venire qui per vincere il terzo Grande Giro ...

Il Giro d'Italia? C'è anche con... le bici elettriche! : Da una città eterna all'altra, partendo dal medio oriente fino ad arrivare fino al cuore dell'Europa, il Giro d'Italia edizione 101 si trasforma e diventa ecosostenibile . Gerusalemme ospiterà la ...

A Gerusalemne tutto pronto per il Giro : anche Netanyahu in sella : A Gerusalemne tutto pronto per il Giro: anche Netanyahu in sella A Gerusalemme è tutto pronto per ospitare la partenza del Giro d’Italia il 4 maggio. Scatterà proprio dalla Città Santa, infatti, la corsa ciclistica. E anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di salire in sella: in un video diffuso su Twiiter dal […]