Giovanni Maria Flick critica il contratto M5S-Lega | Ricorda quello di

Il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick : "Sarei un buon premier - ma non mi piacciono i contratti" : "Sarei un buon premier come tanti altri. Di certo so che il termine 'contratto' in politica non mi piace". Così il presidente emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, durante la registrazione di 'Roma InConTra' ha parlato dell'attuale situazione politica."In questo momento si gioca 'al vai tu-vado io', ma la campagna elettorale è finita sebbene qualcuno - ha aggiunto - non se ne sia accorto e le Consultazioni non sono solo un ...