Giorno del sì | sposi felici e… assicurati

Il contratto Lega-M5s e il nuovo capo della Cia. Le notizie del Giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Meghan Markle ha scelto di non avere un make-up artist per il Giorno delle nozze : Moltissime spose si affidano, spendendo fior fior di soldi, a dei make-up artist professionali e competenti, sicure che loro saranno in grado di renderle perfette nel loro giorno più importante. Figurarsi, quindi, quale famoso professionista ingaggerà la futura duchessa Meghan Markle durante il suo matrimonio, che sarà sotto gli occhi del mondo intero... E invece no! Così come la cognata Kate Middleton, che nel giorno delle proprie nozze aveva ...

Parla la donna più vecchia del mondo : mai un Giorno felice in 128 anni : La donna più vecchia del mondo proviene dalla Cecenia e avrebbe ben 128 anni : questo è quanto afferma il governo russo. La protagonista di questa storia è Koku Istambulova e, secondo i calcoli, potrebbe aver avuto 55 anni al ...

“Buoni - che ci hai messo?”. La terribile vendetta nel Giorno della festa dell’odiato collega : Quale occasione migliore della festa di addio di un collega molto, molto antipatico per vendicarsi dopo anni di frecciatine, contrasti e liti in azienda? L’idea di mettere in atto un piano diabolico e sabotare il suo ultimo giorno ronzerebbe probabilmente nel cervello di molti di noi, indecisi sul modo migliore per rovinare quel momento teoricamente speciale senza però esagerare. Perché diciamocelo, ok l’idea di non farla ...

Cannes 2018 - è il Giorno di Matteo Garrone e del suo 'Dogman' : ... un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane ...

Inaugurata alla Cittadella la mostra 'La Calabria - il MezzoGiorno e l'Europa al tempo di San Francesco' · LameziaClick LameziaClick : A San Francesco di Paola, il Patrono della Calabria, Taumaturgo la cui devozione è in tutto il mondo, dalla vita ricca di miracoli e prodigiosi episodi, figura che si staglia nella Fede quanto nella Storia, è dedicata la mostra 'La Calabria, il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco', ...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : 'Oggi possiamo chiudere'. Come al solito Luigi Di Maio si mostra ottimista, anche perché sa che se dovesse fallire la trattativa sul Governo la prossima volta non sarebbe lui il 'prescelto' del ...

Oroscopo del Giorno oggi Mercoledì 16 Maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 16 Maggio 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Mercoledì 16 Maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Cercate di portare a termine gli impegni sul lavoro senza sperare di ricevere in cambio meriti, gratifiche o altro. Non è la giornata giusta per questo. Dovete soltanto impegnarvi e sperare di ...

Governo - Di Maio : 'Giorno decisivo'. Torna l'ipotesi della staffetta : Nel caso di una improbabile staffetta Di Maio-Salvini con partenza grillina, la Lega otterrebbe ministeri pesanti , Difesa, Interni, Economia, etc., e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio:...

Il Pd rispolvera il governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le notizie del Giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...

«Il latte è un alimento necessario» Parola della Fondazione Veronesi I medici : bevetelo 3 volte al Giorno : MA QUANTO latte possiamo consumare? È la domanda che tanti si pongono. La maggior parte delle fonti raccomandano una porzione di latte o derivati almeno, al giorno, diverse agenzie sanitarie arrivano ...

I palestinesi lasciati soli nel Giorno della Grande Marcia del ritorno. 'I morti aumenteranno' : ... secondo Le Monde, è stato un vero e proprio 'lunedì nero' in cui 'è emersa nella sua evidenza la deumanizzazione quasi totale dei palestinesi da parte della maggioranza della classe politica e della ...