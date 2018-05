Giornata nazionale del mal di testa il 19 maggio Un problema che riguarda 26 milioni di

Giornata internazionale contro l’omofobia. Sono trans e so che avete paura di me : di Alexis Bonazzi Quando stamattina ho ricevuto la mail da Wake Up Italia nella quale mi si chiedeva di scrivere sull’argomento della transfobia in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Sono rimasta di stucco. Che tema complesso: da dove iniziare? Google, of course. La pagina di Wikipedia Italia sull’argomento è alquanto desolante: “Questa voce sull’argomento Lgbt è solo un abbozzo”. Thank you. La ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5s” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

Lilt : II Giornata nazionale della ricerca : Si è svolta oggi, nella sede della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei Tumori a Milano, la Seconda giornata nazionale della ricerca Lilt. Il convegno è stato l’occasione per fare un punto sulla situazione della ricerca oncologica in Italia, sulle prospettive future e presentare l’impegno di Lilt in questo ambito. La giornata è stata dedicata alla memoria della giornalista Rai Maria Grazia Capulli, testimonial per alcune campagne nazionali ...

Iniziative per la Giornata internazionale contro l'omofobia : "Nonostante questo " dichiara l'associazione Esedomani Terni - ancora oggi le persone omosessuali, transessuali e bisessuali sono oggetto di crimini d'odio e discriminazioni nel mondo e da qui nasce ...

Giornata Internazionale della Luce : cosa sanno gli italiani di illuminazione? : cosa sanno gli italiani delle tecnologie di illuminazione? O meglio: cosa pensano di sapere? sanno distinguere Watt, kelvin e lumen? cosa pensano a proposito degli effetti della Luce sul benessere psicofisico? Un’indagine rappresentativa su circa 1.000 consumatori italiani mostra che c’è ancora un gap informativo in merito a questi aspetti. Nella Giornata Internazionale della Luce, LEDVANCE prova a fare un po’ di chiarezza. Il 16 maggio è ...

E' stata un successo - a Parigi - la Giornata francio-sarda incentrata sul convegno internazionale su "La ricezione delle opere e del pensiero ... : Il "filo rosso" delle tre esposizioni è stato il concetto che il sardo Gramsci è un intellettuale oggi tradotto e conosciuto tutto il mondo e come tale è un "testimonial" eccezionale non solo di sé ...

17 maggio - Giornata internazionale di lotta all’omobitransfobia. Le danze iniziano ad Avellino : Qualcuno pensa che essere omofobo è insultare le persone omosessuali o transessuali, insultarle o picchiarle, deriderle, chiamarle ric***oni, cu****oni, insomma manifestare volgarmente e violentemente il proprio rifiuto delle scelte di vita altrui.Certo questa è omofobia e transfobia! La peggiore, poiché ti riduce a pezzi fisicamente o psicologicamente e ti lascia vuoto e umiliato. Questo tipo di omofobia si manifesta spesso ...

Giornata internazionale di lotta alla omo-bi-transfobia - 'Libere e Liberi di amare' : In un mondo che sembra ancora incapace di integrare in maniera soddisfacente la vita e i progetti delle persone LGBT , lesbiche, gay, bisex e trans, è fondamentale creare momenti di condivisione e ...

Ennesima Giornata di folla al Salone internazionale del libro di Torino - grazie anche alla fitta rete di eventi ospitati - anche - nello ... : E che gli autori sardi siano ambasciatori della cultura isolana nel mondo lo si vede anche da "Le traduzioni internazionali dell'opera di Grazia Deledda" , editore Francesco Cheratzu, , presentato ...

Giornata Internazionale dell'infermiere a Ragusa : premiati 121 iscritti da 25 anni : Celebrata oggi a Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere e la trasformazione da collegio a ordine. premiati 121 iscritti da 25 anni.

Giornata nazionale dei sentieri : 80 eventi tra parchi e aree protette. Ma anche a Roma e Milano si cammina : camminare per ritrovare il proprio passo. camminare per immergersi nella natura e nel potere rigenerante del verde. camminare per ritrovarsi, ma soprattutto per concedersi il piacere della scoperta, che si tratti di un fiore, di un ruscello o di un volto nuovo. Tanti, tantissimi i motivi per farlo, ma domenica 13 maggio ce n’è uno in più. Il Cai e Federparchi propongono la 18esima Giornata nazionale dei sentieri e la sesta Giornata “In cammino ...

Sabato a Ragusa la Giornata Internazionale dell'infermiere : Da Collegio a Ordine, Sabato nella sala conferenze Pippo Tumino di Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere. 121 i premiati.

Ipasvi : sabato a Ragusa la Giornata Internazionale dell'infermiere : Da Collegio a Ordine, sabato nella sala conferenze Pippo Tumino di Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere. 121 i premiati.

Torna la Giornata nazionale “in cammino nei Parchi” - per camminare in libertà sui sentieri montani : Torna la Giornata Nazionale di Club alpino italiano e di Federparchi dedicata al camminare in libertà per scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia, incontrandosi sui sentieri. Domenica 13 maggio è infatti in programma la 6ª edizione di “In cammino nei Parchi”, compresa, come ormai da tradizione nella Giornata Nazionale dei sentieri del CAI: in programma 63 appuntamenti escursionistici in 43 aree protette di ...