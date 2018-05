Giornata internazionale contro l’omofobia Sono trans e so che avete paura di me

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) di Alexis Bonazzi Quando stamattina ho ricevuto la mail da Wake Up Italia nella quale mi si chiedeva di scrivere sull’argomento dellafobia in occasione della, la bifobia e lafobiarimasta di stucco. Che tema complesso: da dove iniziare? Google, of course. La pagina di Wikipedia Italia sull’argomento è alquanto desolante: “Questa voce sull’argomento Lgbt è solo un abbozzo”. Thank you. La stessa pagina in lingua inglese invece contiene centinaia di contenuti, riferimenti e una chiara definizione del termine: “fobia è un insieme di comportamenti, emozioni e azioni negative nei confronti di personegender eessuale, o rispetto all’idea intera diessualità. Questa viene espressa in diversi modi, che vanno dal disagio e dal disgusto fino alla rabbia e alla violenza verso chi mette in discussione le norme del ...