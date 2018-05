Giornale del Popolo | procedimento di chiusura

Alessandro Sallusti - la prima pagina del Giornale che massacra Di Maio e Salvini : 'Dilettanti' : A guardare la trattativa infinita per la formazione del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio viene solo da ammettere quanto siamo messi male. E c'è chi come il direttore del Giornale , ...

Un secolo de L'Avanti finisce online. Ecco l'archivio digitale con tutte le copie del Giornale socialista : Un secolo di storia del giornalismo racchiuso in un archivio online. Quello della biblioteca del Senato, che giovedì 10 maggio presenterà la collezione digitale e integrale delL'Avanti. Una vera e propria biografia dell'ex quotidiano del partito socialista, composta da tutte le copie uscite tra il 1896 e il 1993.Tra amarcord e nostalgia, l'inaugurazione dell'archivio sarà anche l'occasione per porre fine a 25 anni di ...

Iran - rilasciato il direttore del Giornale riformista 'Shargh' : E' stato rimesso in libertà Mehdi Rahmanian, direttore del giornale riformista Shargh, arrestato in Iran dopo la pubblicazione di un articolo sulla prostituzione. Il numero uno del quotidiano era ...

Il Fatto Quotidiano lo definisce “Delinquente” - Silvio Berlusconi querela il Giornale : Questa mattina, il Fatto Quotidiano ha aperto l'edizione giornaliera titolando, con riferimento a Silvio Berlusconi, "Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 Stelle e spera nel Pd". Nicolò Ghedini, storico legale dell'ex cavaliere, ha annunciato azioni legali nei confronti del giornale.Continua a leggere

L’avvertimento del Giornale di Berlusconi a Salvini : “Per il suo bene non attraversi il confine tra rinnovamento e tradimento” : “Occhio al confine tra un legittimo rinnovamento e un tradimento. Sono certo che Salvini, anche per il suo bene, sappia esattamente dov’è e mi auguro non lo attraversi”. L’avvertimento al leader del Carroccio, il giorno dopo il secondo giro di consultazioni al Quirinale, arriva da il Giornale di Silvio Berlusconi. In un editoriale pubblicato in prima pagina, il direttore Alessandro Sallusti fa risaltare il fatto che ...

TeleGiornale RDN del 12/04/18 : SALE LA TENSIONE IN SIRIA; GENTILONI: LAVORARE CON L’ONU Puntare sulla pace, lavorando con l’Onu ai tavoli negoziali. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni chiama le organizzazioni internazionali a intervenire per prevenire l’aggravarsi del conflitto in Siria. “L’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad non può essere tollerato”, mette pero’ in chiaro il premier. Sul terreno sale la ...

TeleGiornale RDN del 11/04/18 : PALLOTTA SI TUFFA NELLA FONTANA, RAGGI: PAGHERA’ LA MULTA Cinquecento euro. E’ la multa che il presidente della Roma, James Pallotta, pagherà per essersi tuffato nella fontana di Piazza del Popolo durante i festeggiamenti di ieri notte dopo la storica vittoria, per 3 a 0, della Roma sul Barcellona. “In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell’importanza dell’esempio e chiaramente ...

TeleGiornale RDN del 10/04/18 : MELONI: DELIBERA MINIMARKET FARÀ PULIZIA E AUMENTERÀ DECORO “Le associazioni del Centro storico non hanno niente di cui preoccuparsi. La delibera sui mini market e’ un testo che migliorerà il commercio e farà un po’ di pulizia ripristinando il decoro”. Lo ha detto oggi l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Adriano Meloni, dopo l’appello, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di 25 comitati e ...

TeleGiornale RDN del 06/04/18 : A ROMA 250 MILA PERSONE A RISCHIO ALLUVIONE E 383 SITI FRANOSI Nella Capitale ci sono 383 siti soggetti a frane distribuiti su 28 zone, le più pericolose concentrate a Roma Nord: la collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde Vecchio e Balduina. Inoltre sono 250 mila le persone a rischio alluvioni ed esondazioni. È il quadro emerso dal Rapporto sul rischio idrogeologico presentato oggi da Erasmo D’Angelis, segretario generale ...