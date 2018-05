GIORGIO MANETTI Uomini e Donne | lite con Marco in studio | Gemma esce con me | non

GIORGIO Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere vuole tornare con Gemma? : Al trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti tornerà a sedersi al centro dello studio di fronte a Gemma Galgani: il cavaliere vuole tornare con la dama torinese?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:20:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : prosegue la loro conoscenza - ma GIORGIO Manetti... : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:50:00 GMT)

Uomini e Donne - GIORGIO MANETTI : "Anna Tedesco? Un'amica gradevolissima e simpatica" : Cosa c'è tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti del trono over? Dopo la pubblicazione di alcune foto dei due protagonisti del programma di Maria De Filippi durante il compleanno del cavaliere fiorentino, il popolo del web si è scatenato sui social, convinto che ci sia del tenero.prosegui la letturaUomini e Donne, Giorgio Manetti: "Anna Tedesco? Un'amica gradevolissima e simpatica" pubblicato su Gossipblog.it 17 maggio 2018 11:34.

Uomini e Donne/ GIORGIO MANETTI e Tina Cipollari - solo amicizia? Kikò Nalli chiarisce tutto (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari è davvero interessata a Giorgio Manetti? La frecciaTina di Kiko Nalli al famoso cavaliere(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ GIORGIO MANETTI geloso di Gemma Galgani? "Ecco cosa ha fatto in studio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti è davvero geloso di Gemma Galgani? Il pubblico ne è convinto: "Ecco cosa ha fatto mentre era al centro con Marco"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro GIORGIO MANETTI : l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - accesa lite tra GIORGIO MANETTI e Gianni Sperti : ecco il motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e Donne [Video], la trasmissione prodotta dalla Fascino che tra poche settimane andra' in pausa estiva. Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono over e in studio ci sono stati dei momenti di tensione. Gianni Sperti e Giorgio Manetti hanno avuto un'accesa discussione e sono volate delle pesanti affermazioni. Per quale motivo si è scaturita questa lite? Per scoprirlo vi ...

Al Trono Over la sceneggiata di Sossio e lo show di GIORGIO Manetti : Sossio Aruta non dà l'esclusiva a Ursula Bennardo, mentre Giorgio Manetti snobba Dinny. Entrambi i cavalieri del Trono Over di "Uomini e Donne" sono più interessati a litigare con gli opinionisti ...

GIORGIO MANETTI/ Lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne : "Hai rotto - tra me e te c'è un abisso!" : Oggi andrà in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni su GIORGIO: il bacio con Gemma, l'uscita con Paola e il compleanno passato insieme ad Anna.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:00:00 GMT)

GIORGIO Manetti/ Uomini e donne - dal bacio con Gemma al compleanno con Anna Tedesco - e Paola? : Oggi andrà in onda il Trono Over di Uomini e donne. Tutte le anticipazioni su Giorgio: il bacio con Gemma, l'uscita con Paola e il compleanno passato insieme ad Anna.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:03:00 GMT)

“Lo tengono nascosto - ma… “. GIORGIO MANETTI e Gemma Galgani - segreto svelato. Scoop clamoroso al trono over : “C’è chi è pronto a giurarlo”. E la telenovela non solo continua - ma si fa ancora più interessante… : Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi ...

Uomini e Donne Over - GIORGIO MANETTI attacca Gemma Galgani : 'Sei una brava giocatrice' : ... 'Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui' e ancora 'L'unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani pronta a dimenticare GIORGIO Manetti? La decisione della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:07:00 GMT)

GIORGIO Manetti/ Uomini e Donne : nuova lite con Gianni Sperti. Il web dalla parte dell'opinionista : Giorgio Manetti a Uomini e Donne: nuova lite tra il cavaliere del trono over e Gianni Sperti. Il web si schiera dalla parte dell'opinionista. Quale sarà il motivo della discussione?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:21:00 GMT)