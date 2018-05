Ginnastica | risarcimento record per le ragazze violentate da Larry Nassar | 500 milioni di

oasport

(Di giovedì 17 maggio 2018)per leche hanno subito abusi sessuali dal dottor, ex medico della Nazionale Statunitense diartistica femminile che è stato condannato a una pena massima di 175 anni (a cui si aggiungono i 60 anni per detenzione di materiale pedopornografico). L'Università del Michigan, dovelavorava, dovrà infatti sborsare 500di dollari (circa 420di euro). Ad annunciarlo è stato lo studio legale Manly, Stewart&Finaldi che rappresenava le 332molestate tra cui si distinguono soprattutto Campionesse Olimpiche e del Mondo come Simone Biles, McKayla Maroney, Gabby Douglas, Aly Raisman.