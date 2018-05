Gigi Buffon | la conferenza stampa | “Sabato l’ultima partita con la Juventus Continuo a

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : "Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima" : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino."Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...

L’annuncio di Gigi Buffon : “addio al calcio” - conferenza stampa LIVE : Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare ai tifosi: l’addio che era nell’aria, diverrà ufficiale Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare a tifosi ed appassionati di calcio. L’addio al calcio è nell’aria ormai da diversi mesi, ma oggi diventerà ufficiale. Il portiere più forte al mondo ha deciso di dire basta al termine di una carriera ricca di ...

Gigi Buffon - conferenza stampa in diretta Rai : è il giorno del ritiro?/ Occhio all'ipotesi PSG - con Donnarumma : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all'ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus...

Il futuro di Gigi Buffon in diretta streaming : Gigi Buffon parla, chiaramente, per dire quello che sarà il suo futuro. Dopo 17 stagioni alla Juventus, quella in corso, proprio la diciassettesima, potrebbe essere l'ultima. Gigi Buffon: LA CARRIERA ...

Buffon - i 10 momenti chiave della carriera di Gigi : esordio - Juve - Berlino... : 9 LUGLIO 2006: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO - Dopo una cavalcata pazzesca, la Nazionale di Marcello Lippi batte la Francia 6-4 ai rigori , 1-1, nella finale mondiale ed è campione del mondo per la ...

Gigi Buffon SI RITIRA? / Domani la conferenza stampa : Mancini lo ha convinto a continuare? : GIGI BUFFON si RITIRA? Domani la conferenza stampa già annunciata dalla Juventus, ma la sorella Veronica fa sognare i tifosi e ipotizza che possa ancora continuare a giocare.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:05:00 GMT)

Gigi Buffon e il futuro : data e orari della conferenza stampa : Certamente il più prestigioso resta la Coppa del Mondo vinta con l'Italia a Germania 2006. In ambito Nazionale sono 9 gli scudetti che Buffon ha conquistato, tutti con la maglia della Juventus. In ...

Gigi Buffon - dal calcio alle battaglie con i carri armati per World of Tanks : Eventi Con Nintendo Labo i videogiochi entrano al museo Scienza Droni alla conquista di Marte con Mars Helicopter Sport Juventus campione d'Italia per la settima volta di fila

Gigi Buffon - dal calcio alle battaglie con i carri armati per World of Tanks : ROMA – Gigi Buffon si toglie i guanti e afferra un mouse, ma la concentrazione rimane altissima. Tiene d’occhio gli avversari e risponde alle incursioni colpo su colpo, pronto a guidare i compagni di squadra verso la vittoria. L’unica sorpresa, forse, è vederlo giocare in attacco, ma i riflessi sul campo di battaglia sono gli […] L'articolo Gigi Buffon, dal calcio alle battaglie con i carri armati per World of Tanks proviene da NewsGo.

Champion League - la Uefa 'processa' Gigi Buffon : La Uefa ha aperto un doppio procedimento disciplinare nei confronti del portiere della Juventus Gianluigi Buffon , in merito a quanto accaduto durante e dopo il match in casa del Real Madrid , ritorno ...

Buffon-Donnarumma - il retroscena : ecco come il numero uno bianconero ha consolato Gigio : Buffon-Donnarumma, quando il portiere fa la differenza. Nella gara di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto successo per la squadra bianconera con il punteggio di 4-0 ma partita che è stata condizionata dai clamorosi errori da parte del numero uno rossonero. Al termine della partita siparietto con i due portieri protagonisti, in particolar modo Buffon ha consolato il collega: “Hai solo venti ...