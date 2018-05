Gigi Buffon e le parole sul futuro : deciderò la prossima settimana : Il portiere della Juventus Gigi Buffon durante la conferenza insieme al Presidente Andrea Agnelli ha parlato dei suoi prossimi progetti ed ha avuto un momento di emozione. Ha sottolineato di essere grato alla Juventus in quanto la potente società è stata capace di trasformare un talento straordinario in un grande campione ed ha detto che con il suo ritiro la fascia di capitano andrà al compagno di squadra e difensore Giorgio Chiellini. Ha ...

L'addio di Gigi Buffon : cosa c'è dietro le sue parole : Il futuro, la Juventus, il ritiro e l'ipotesi di proseguire, il rapporto con Agnelli, la nazionale e la vita da dirigente. cosa ha voluto dire il portiere che saluta

Gelati - miracoli ed sms : le 20 cose da sapere su Gigi Buffon : Gianluigi Buffon dà l’addio alla Juventus. Il portiere ha annunciato che non giocherà più nella sua storica squadra. Dagli esordi a Parma con tanto di multa per un gelato clandestino alle lacrime per l’eliminazione dell’Italia nel playoff con la Svezia, dalla sfuriata contro l’arbitro al termine di Real Madrid-Juventus alle love story con Alena Seredova e Ilaria d’Amico, fino alle cinque sensazionali parate che lo hanno portato ad un ...

Gigi Buffon - la conferenza stampa : “Sabato l’ultima partita con la Juventus. Continuo a giocare? Ho delle proposte - non in Italia. Grazie di tutto - 17 anni unici” : La conferenza stampa di Gigi Buffon ha regalato grandi emozioni con l’annuncio ufficiale del suo addio alla Juventus. Sul futuro, invece, il portiere non si è ancora espresso e deciderà il da farsi soltanto settimana prossima. Ad aprire la conferenza è stato Andrea Agnelli che ha ringraziato il capitano per quanto fatto in questi anni, poi ha parlato Gigi a ruota libera. ANDREA AGNELLI, Presidente Juventus: “In Serie A Gigi ha ...

Gigi Buffon - conferenza stampa in diretta Rai : è il giorno del ritiro?/ Occhio all'ipotesi PSG - con Donnarumma : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all'ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della Juventus...