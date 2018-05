Giappone | treno parte con 25 secondi in anticipo e l’azienda si scusa pubblicamente

sportfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Il Paese del Sol Levante è famoso in tutto il mondo per la puntualità dei suoi treni Undella compagnia ferroviariase West Japan Railways ha chiestoalla sua clientela a causa di un suoche è partito con 25di. “Un errore imperdonabile, ci scusiamo con tutti i cittadini per il grande disagio causato”: con questo messaggiosi èta per lanza anticipata del convoglio dalla stazione di Notogawa, nella provincia di Shiga. A causa di un terrore umano del capo, il mezzo è partito alle 7.11 invece che alle 7.22. ILè famoso in tutto il mondo per la puntualità dei suoi treni, capaci di spaccare il secondo e di rispettare tutte le coincidenze. L'articolocon 25insi: ”errore imperdonabile” ...