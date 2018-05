GF15 | Luigi Favoloso è stato squalificatofinalmente

GF15 : Cristiano Malgioglio - frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality presentato da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha espresso il suo pensiero sulla fuga degli sponsor del programma di Canale 5, con un post sul suo profilo Instagram. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor Il Grande Fratello è tornato a far parlare di sé a poche ore ...

GF15 : Patrizia Bonetti - una delusione per Luigi Favoloso : Sembra già arrivata al capolinea la presunta liason fra Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso, nata nella casa del GF15. La modella, uscita qualche settimana fa, ha avuto un duro confronto prima con l’ormai ex di Nina Moric, poi con Mariana Falace, rea di aver fatto la “gatta morta” con lui e di averla nominata. Quando la bella napoletana è stata eliminata dal gioco, in studio ha trovato Patrizia Bonetti, pronta ad insultarla ...

GF15 - Luigi Favoloso è stato squalificato...finalmente : Serata intensa quella vissuta ieri sera nella quinta puntata del Grande Fratello, dove abbiamo assistito a un confronto tra Luigi Favoloso e la ex Nina Moric, nonché alla squalifica del concorrente per l'ennesimo atto sopra le righe. Il confronto tra Luigi e Nina Negli ultimi giorni Luigi aveva più volte espresso la volontà di avere un confronto con la modella croata, dichiarando in vari confessionali il suo amore per lei ed il fatto di non ...

GF15 : perché Luigi Mario Favoloso è stato squalificato : Luigi Mario Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello 15 a causa di una frase sessista. Dopo Baye Dame, anche l’imprenditore napoletano è stato eliminato dal reality per via del suo comportamento scorretto nei confronti delle donne. L’ultima puntata del GF15 non è stata affatto semplice per Luigi Mario Favoloso, che dopo il durissimo incontro con Nina Moric – che ha confessato in diretta di aver perso il figlio che ...

GF15 : la squalifica di Luigi Favoloso : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo al Grande Fratello. Nell'ultima diretta serale, infatti, gli autori dello show hanno sorpreso tutti i fans squalificando uno dei concorrenti più controversi di questa edizione, Luigi Favoloso. Ma vediamo più da vicino di cosa stiamo parlando. Sorpresa al Gf Erano ormai settimane che i telespettatori del Grande Fratello chiedevano a gran voce ...

GF15 - Luigi lascerà la casa martedì prossimo? La segnalazione Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo attorno all'ultima edizione del Grande Fratello. Ieri, infatti, sui social è comparsa uno strano spoiler riguardante la possibile uscita di scena di un concorrente dello show nel corso della prossima diretta serale. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Tante critiche e tanto malcontento Da qualche settimana a questa parte il ...

[VIDEO] GF15 - eliminata Aida : Barbara D’Urso “asfalta” Baye Dame - Luigi - Filippo e Simone : ROMA – E’ Aida Nizar l’eliminata della quarta puntata del Grande Fratello 15. Un risultato inaspettato che ha fatto esplodere Twitter. La “regina del trash”, amatissima tra gli utenti del social network, ha perso lo scontro con Luigi Favoloso (Simone e Alberto erano un contorno), uscendo con il 51% dei voti. Ma la serata ha […] L'articolo [VIDEO] GF15, eliminata Aida: Barbara D’Urso “asfalta” Baye Dame, Luigi, Filippo e Simone proviene da ...

Diretta 'GF15' eliminato 4^ serata : 'Luigi te ne devi andare' Video : Questa sera torna in onda la 4^ serata del Grande Fratello 2018. Il reality di Barbara d'Urso si è visto spostare la programmazione [Video] a causa di alcune decisioni della Mediaset. Nonostante tutto, questa edizione continua a regalare numerosi colpi di scena. Sinora sono stati eliminati Simone, Valerio e Patrizia mentre Baye Dame è stato squalificato in to agli atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar. eliminato Grande Fratello 2018: ecco ...

GF15 : Aida asfalta Luigi per difendere la Falace Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, [Video] il reality di Canale 5 che tornera' stasera con la quarta attesissima puntata. Le ultime novita' svelano che Aida Nizar è scesa in campo per difendere Mariana Falace, dopo essere stata criticata da Luigi. Ecco cos'è accaduto. ''Grande Fratello'': il brutto gesto dei concorrenti contro Aida Nuova lite furibonda all'interno della casa più spiata d'Italia. Ieri notte gli ...

GF15 - Twitter contro Luigi : l’hashtag #AdiosFavoloso tranding topic in Italia – VIDEO : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T11:14:34+00:00 ROMA – Il popolo del web, o almeno quello di Twitter, non ha dubbi: è Luigi Favoloso il concorrente che deve abbandonare la casa del Grande Fratello. L’ex fidanzato di Nina Moric non si è certo fatto amare dagli internauti, schierati in massa dalla parte di Aida Nizar, inquilina senza […]

Brutta lite al GF15 : Simone contro Luigi Favoloso per la Pezzopane Video : Torniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci nuovamente del Grande Fratello e dei suoi concorrenti. Anche oggi infatti l'ultima edizione dello show ha attirato notevolmente l'attenzione dei social a causa di alcune presunte liti avvenute a telecamere spente. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Polemiche e critiche Da qualche settimana a questa parte il Grande Fratello [Video] è diventato uno dei programmi ...