GF : La Lucarelli attacca la D'Urso per la frase sessista di Luigi : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality che tornerà martedì 22 maggio con una nuova puntata. Le ultime novità svelano che Selvaggia Lucarelli, la giornalista senza peli sulla lingua, ha duramente attaccato Barbara D'Urso dopo la frase sessista di Luigi Favoloso. Luigi Favoloso espulso dal GF per frase sessista Ieri sera abbiamo assistito alla squalifica di Luigi Favoloso, reo di ...

GF15 - Selvaggia Lucarelli furiosa attacca Favoloso - Moric e la D'Urso : Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si lascia andare a duri commenti sulle dinamiche che vengono a crearsi all'interno della casa del Grande Fratello e durante il Prime Time. Questa volta la nota blogger torna all'attacco della trasmissione in seguito al confronto avvenuto tra Luigi Favoloso e Nina Moric durante la diretta. Il dolore segreto di Nina Moric Durante l'ultima puntata Luigi Favoloso viene messo a confronto con la sua ex ...

Fico e la colf in nero/ La compagna : "Verità cercate da maiali". Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene : Fico e colf in nero, compagna Yvonne De Rosa: "Verità cercate da maiali". Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene. Le ultime notizie.

Fico e la colf in nero/ La compagna : “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene : Fico e la colf in nero, la compagna Yvonne De Rosa su Facebook: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene e Antonino Monteleone per il servizio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:25:00 GMT)

Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di Ballando : "Mi ha insultata e minacciata" : «Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l?intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l?avevo mai incontrato nella vita, sono...

Ballando con le Stelle - Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte : Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle è stato teatro di un attacco di Raoul Bova a Selvaggia Lucarelli. Un affronto duro, che la firma del Fatto non si aspettava: “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío – ha raccontato la Lucarelli al sito davidemaggio.it – Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle ...

Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di Ballando : 'Mi ha insultata e minacciata' : ' Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l'intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l'avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa'. Sono queste le ...

Raoul Bova attacca Selvaggia Lucarelli dietro le quinte di Ballando : 'Mi ha insultata e minacciata' : ' Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l'intenzione di dirmi delle cose in diretta. Non l'avevo mai incontrato nella vita, sono rimasta sorpresa'. Sono queste le ...

Akash Kumar vs Selvaggia Lucarelli e la Bruzzone - Ballando con le Stelle/ Video : scuse in tv - poi le attacca : Akash Kumar contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: Video. Prima chiede scusa e poi attacca la giurata: “Ma chi è? Neppure la saluto”. Le ultime notizie (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:17:00 GMT)

Chef rubio attacca la Lucarelli : "Sei invidioso della Leosini" : Chef rubio non ha dubbi. L'articolo apparso su Rolling Stone in cui si critica Franca Leosini l'ha scritto Selvaggia Lucarelli. E il motivo è solo uno: l'invidia. Ma facciamo un passo indietro e ...