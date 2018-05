Genova | tre arresti per furti ad anziani | sono accusati di 13 colpi

Genova. Presi tre nomadi : hanno commesso 13 furti in casa di anziani : Brillante operazione degli agenti della Squadra Mobile di Genova. I poliziotti hanno arrestato 3 nomadi ritenuti responsabili di 13 furti

StraGenova - tre giorni di festa tra sport e spettacoli : Genova - Una festa lunga tre giorni aperta a tutta la città. Anche quest'anno la Stragenova, gara podistica organizzata dal Secolo XIX in collaborazione con Uisp e Smart sport, in programma domenica ...

Genova - consigliere alla commemorazione di estrema destra : proteste in Comune. Sindaco : “Io antifascista? Non rispondo” : A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a Genova, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Comune di Genova ha autorizzato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di estrema destra “Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dalla Germania nazista per governare parte ...

Genova - 14enne drogata e stuprata per tre volte da suo padre : l’uomo condannato a 12 anni : La vicenda era stata scoperta dopo che la vittima, una ragazzina di 14 anni, si era confidata con la nonna. Secondo il pm gli episodi di abuso furono tre, commessi in due giorni.Continua a leggere

Genova - treno in manovra deraglia in stazione : soccorso il conducente | Foto e video : Un incidente impressionante ma per fortuna senza conseguenze quello avvenuto questa mattina a Genova, nella stazione di Brignole, dove un treno regionale è deragliato andandosi a schiantare su un binario...

EUROFLORA 2018 Genova - PRIMO GIORNO DI APERTURA/ Ai parchi di Nervi esposizione fiori : oltre 10mila visitatori : EUROFLORA 2018, cancelli aperti: cosa fare nel PRIMO weekend, il programma delle attività extra di oggi. Apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a GENOVA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:11:00 GMT)

EUROFLORA Genova 2018 - OLTRE 110 TRENI AL GIORNO/ Come raggiungere l'esposizione - promo per bambini e gruppi : EUROFLORA GENOVA: 110 mila biglietti già venduti. 250 espositori da tutto il mondo per la fiera del fiore e delle piante. Si apre questo sabato la kermesse floreale in quel di Nervi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:10:00 GMT)