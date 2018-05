Genova | al Porto Antico torna la Festa dello Sport

Open Day all'Aeroporto di Genova : Oltre 80 agenzie di viaggio liguri e dieci compagnie aeree convenute all'Aeroporto di Genova per il primo "Open Day" ospitato al Cristoforo Colombo, organizzato in collaborazione con Fiavet Liguria e ...

Genova : al Porto Antico c'è il Festival del Mare : Tra le 10 del mattino e le 11 di sera sono in programma tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli, con momenti di riflessione, analisi e divulgazione ...

Aeroporto Genova - ristorante stellato al Cristoforo Colombo : Teleborsa, - L'Aeroporto di Genova ha un nuovo ristorante, e per di più "stellato". Si tratta del "Caruggio eat & shop" di Punto Grill, inaugurato al piano partenze, prima dei controlli di sicurezza , ...

Aeroporto Genova - ristorante stellato al Cristoforo Colombo : L'Aeroporto di Genova ha un nuovo ristorante, e per di più "stellato". Si tratta del "Caruggio eat & shop" di Punto Grill, inaugurato al piano partenze, prima dei controlli di sicurezza , e dunque ...

PORTO DI Genova - Il progetto di fattibilità della nuova diga Foranea sarà affidato a Invitalia : sarà firmata domani, venerdì 13 aprile 2018, la convenzione fra l'ADSP del Mar Ligure Occidentale e Invitalia L'Agenzia del Ministero delle Economia per l'attrazione degli investimenti svolgerà la funzione di Centrale di Committenza per accelerare la progettazione della nuova diga Foranea del PORTO di GENOVA e delle opere di ...

Ultime notizie/ Di oggi : porto di Genova - sciopero 'carbunin' a oltranza. Traffico A10 in tilt - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: porto di Genova, nuovo sciopero ad oltranza dei 'carbunin' e dopo morte camionista al Vte di Pra'. Traffico tilt.

Genova - altra giornata di traffico in tilt Code in autostrada - tir in attesa al porto : Code dal mattino ai caselli di Genova Ovest e Pra’ e su tutto il nodo autostradale cittadino. Lungomare Canepa, mezzi in attesa di entrare nei varchi portuali dopo le 24 ore di stop delle attività

Genova - secondo giorno di stop in porto : Code dalle prime luci del mattino ai caselli di Genova Ovest e Pra’. Lungomare Canepa già pieno di mezzi in attesa di entrare nei varchi portuali

Vte Genova - camionista travolto dal tir/ Pra’ - incidente al porto : traffico in tilt e scalo chiuso fino a sera : incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. traffico in tilt su tutta la città, scalo chiuso per sciopero(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Genova - camionista morto al Vte : disagi a traffico per blocco porto : Eugenio Fata, 60 anni originario della provincia di Cosenza, sarebbe sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni e sarebbe stato travolto da un collega che stava facendo manovra in retromarcia con una motrice

Camionista muore travolto da tir : sciopero di 24 ore in porto a Genova : Eugenio Fata non ce l'ha fatta: è spirato in ospedale a Genova l’uomo di 60 anni travolto da una tir nel pomeriggio di lunedì all’interno del Vte. Autista di camion, è arrivato...

Vte Pra' - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto delle info.

Vte Pra’ - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retromarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto informazioni ad un collega ed è rimasto travolto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Sequestrate 8 tonnellate di coralli rari al porto di Genova - : Il materiale confiscato dalla Guardia di finanza si trovava a bordo di una motonave mercantile proveniente da Singapore. La partita, originaria delle Isole Salomone, era diretta a una nota azienda del ...