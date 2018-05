Gelati | miracoli ed sms | le 20 cose da sapere su Gigi Buffon

vanityfair

(Di giovedì 17 maggio 2018) Gianluigidà l’addio alla Juventus. Il portiere ha annunciato che non giocherà più nella sua storica squadra. Dagli esordi a Parma con tanto di multa per un gelato clandestino alle lacrime per l’eliminazione dell’Italia nel playoff con la Svezia, dalla sfuriata contro l’arbitro al termine di Real Madrid-Juventus alle love story con Alena Seredova e Ilaria d’Amico, fino alle cinque sensazionali parate che lo hanno portato ad un soffio dal Pallone d’oro: ecco le 20dasu. LEGGI ANCHE, 40 anni in 40 aneddoti 1) La parata più bella: secondo quando dice anche il diretto interessato, è un incredibile colpo di reni durane Italia-Paraguay del 1998. L’avversario Brizuela quasi non ci credeva… https://www.youtube.com/watch?v=zdAKyw2eGz4 2) Il mega gelato: «Ne ordinai uno delle dimensioni della torcia della Statua della Libertà», rivelò dopo ...