GE | tre detenuti in fuga dal carcere amministrativo Favra

Corea - liberati i tre americani detenuti da Pyongyang. Vince la linea dura di Trump : Una politica estera più muscolare, che nel primo anno di presidenza era stata frenata da collaboratori prudenti come il segretario di Stato Tillerson, il consigliere per la sicurezza nazionale ...

Corea del Nord - liberati tre detenuti americani - : Nuovo gesto distensivo di Pyongyang che ha consegnato i tre cittadini statunitensi al Segretario di Stato Mike Pompeo. Donald Trump annuncia via social che sono stati fissati luogo e data dell'...

Chi sono i tre detenuti Usa liberati oggi dalla Corea del Nord : E' un ex professore dell'Università di Scienza e Tecnologia di Yanbian, in Cina, vicino al confine con la Corea del Nord. E' un esperto di contabilità ed è descritto da uina fonte come un uomo "...

Nord Corea - Pompeo oggi a Pyongyang. Seul : “Regime rilascerà tre detenuti Usa” : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang per incontri con funzionari NordCoreani in vista del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. Secondo Yonhap, quale gesto di distensione per il summit il regime rilascerà i tre cittadini Usa detenuti dal 2017. Citando un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, l’agenzia riporta che Pompeo dovrebbe ritornare in patria ...

Imminente il rilascio di tre prigionieri Usa detenuti in Corea del Nord : foto 2, è un pastore missionario arrestato per proselitismo nell'ottobre del 2015; Kim Sang-duk e Kim Hak-song sono professori di Scienza e tecnologia all'università di Pyongyang , arrestati l'anno ...

I tre detenuti Usa in Nordcorea verso la liberazione : E' un ex professore dell'Università di Scienza e Tecnologia di Yanbian, in Cina, vicino al confine con la Corea del Nord. E' un esperto di contabilità ed è descritto da uina fonte come un uomo "...

Trump : Corea - tre detenuti presto liberi : 3.52 Il presidente Trump scommette sull'imminente rilascio di tre detenuti americani nella Corea del Nord. "Le precedenti amministrazioni hanno a lungo chiesto il rilascio di 3 ostaggi dai campi di lavoro dalla Corea del Nord ma inutilmente.Restate sintonizzati", ha esortato su Twitter.L'attivista sudCoreano Choi Sung Ryong ha detto che tre prigionieri Usa di origini Coreane, Kim Dong-cheol, Kim Sang-duck e Kim Hak-seong, sono stati ...

