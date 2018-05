Gaza | raid Israele su 6 postazioni Hamas

GERUSALEMME E Gaza : SCONTRI PER AMBASCIATA USA/ Palestinesi uccisi da raid Israele : Trump “un grande giorno” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 41 Morti e SCONTRI a GAZA: rivolta Palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:20:00 GMT)

Gaza : raid aereo Israele nella Striscia : ANSAmed, - Gaza, 14 MAG - Un aereo da combattimento israeliano ha colpito con almeno un missile un obiettivo nel Nord della Striscia. Lo riferiscono fonti locali. In precedenza l'aviazione aveva già ...

Israele - raid su 'tunnel terrore' a Gaza : 23.43 Almeno 9 missili sparati da Israele nel Nord della Striscia di Gaza. Colpito il "tunnel del terrore", importante per Hamas. Lo riferisce un portavoce militare. Il nuovo tunnel era poco distante dal valico di Erez con Gaza, ma ancora all'interno della Striscia. L'attacco arriva dopo che il ministro della Difesa Lieberman ha detto che Israele sta chiudendo il passaggio di Kerem Shalom tra Israele e la Striscia a causa di un incendio ...

Gaza - raid Israele colpice campo Hamas : 01.50 L'aviazione israeliana ha colpito un campo militare di Hamas nella Striscia di Gaza. E' quanto scrive il Jerusalem Post online e conferma su Twitter l' esercito di Israele. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "Hamas -sottolinea il portavoce dell'esercito- è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni ...

Gaza - Israele risponde a ordigno contro esercito : raid su Hamas : L'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia in risposta all'esplosione di un ordigno posizionato vicino la barriera difensiva con Gaza. Lo ...