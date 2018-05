Gaza | ministro Israele a concittadini | non visitate Turchia

Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza : Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah all’entrata della Striscia di Gaza, appena dopo il checkpoint di Beit Haroun, che divide la Striscia con il territorio israeliano: almeno 5 persone sono state ferite lievemente e tra The post Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza appeared first on Il Post.