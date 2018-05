Galaxy X | lo smartphone pieghevole di Samsung avrà tre schermi?

Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole : Il lancio di Samsung Galaxy X, il primo smartphone pieghevole, potrebbe scombinare tutti i piani di Samsung, che starebbe anticipando tutte le presentazioni dei propri flagship. L'articolo Samsung affretta i tempi con Galaxy Note 9 per far spazio allo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Smartphone a rate Vodafone in offerta fino al 20 maggio : i migliori Samsung Galaxy S9 e S8? : Alla ricerca di uno Smartphone a rate Vodafone? Per gli interessati, è bene sapere che proprio oggi 14 maggio l'operatore mobile ha avviato una campagna SMS con la quale invita tutti i suoi clienti a visitare uno store fisico a marchio del vettore per conoscere particolari condizioni agevolate con le quali acquistare un device. C'è tempo solo fino al 20 maggio per approfittarene ma di quali promozioni in particolare parliamo? L'SMS ricevuto ...

Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio : Moto G5s - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 11 maggio su store online sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Motorola Moto G5s. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 11 maggio: Moto G5s, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 9 maggio : Nokia 8 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 9 maggio su store online sono: Nokia 8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 maggio: Nokia 8, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 e A6+ - due nuovi smartphone nella fascia 300 euro : Si arricchisce ulteriormente l’offerta Samsung relativa agli smartphone di fascia media. Il gruppo coreano ha annunciato in queste ore l’arrivo in Italia degli ultimi due modelli della gamma già in commercio in altri paesi dall’inizio del mese, ovvero Galaxy A6 e A6 Plus. Il design ricorda quello della più evoluta serie Galaxy S, con un display dalla sagoma simile ma dalle cornici più generose. Il lettore di impronte digitali ...

Samsung Galaxy S10 : uno smartphone che va 'oltre' - ecco le anticipazioni Video : Samsung S10 è ancora lontano? Non esattamente. Nel mondo della tecnologia il tempo corre veloce ed il momento esatto in cui viene svelato S9 coincide con quello in cui inizia l'attesa per il modello successivo. Funziona così. Soprattutto se si considera che il modello presentato dal colosso coreano nel 2018 non rappresenta certo una grande evoluzione rispetto ad S8. Si è scelto di intraprendere la strada della continuita', provando a bissare il ...

Galaxy S10 - il dopo S9 - arriverà a gennaio 2019 per lasciare spazio allo smartphone pieghevole : Samsung dovrebbe annunciare in netto anticipo l’uscita del prossimo smartphone top di gamma Galaxy S10 perché presenterà successivamente anche lo smartphone pieghevole.Quasi tutti gli anni Samsung lavora sodo per presentare i suoi nuovi smartphone top di gamma prima della concorrenza più agguerrita (vedi Apple) e in tempi sempre più brevi: basti pensare che Galaxy Note 8 e Galaxy S9, S9+ sono arrivati qualche settimana prima del ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Honor 9 Lite - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 30 aprile su store online sono: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 : i problemi audio riguardano smartphone di tutto il mondo : Il problema della perdita di audio durante le conversazioni con il Samsung Galaxy S9 Plus è apparentemente molto più diffuso rispetto a quanto inizialmente ritenuto, a giudicare dalla quantità di commenti sui forum della community della società coreana. Alla fine di marzo è stato riferito che un piccolo numero di persone aveva iniziato a lamentare problemi con i nuovi dispositivi della gamma Galaxy durante le conversazioni telefoniche. All'epoca ...

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature L'articolo Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

Miglior smartphone 2018? Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul podio Android AnTuTu : Il Miglior smartphone 2018 è il Samsung Galaxy S9 insieme alla variante Galaxy S9 Plus? L'anno è appena cominciato ma le prime classifiche incombono e quella di marzo messa a disposizione da AnTuTu mette sul podio proprio le ammiraglie del produttore sudcoreano, in ben 3 suoi modelli distinti per processore interno e non solo. Come per dire, al momento, non c'è nient'altro che raggiunga potenza e prestazioni dei successori dei Galaxy S8. I ...

Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile : Nokia 6.1 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 23 aprile su store online sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, HTC U11 Life, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A5 (2017) e Note 8. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 aprile: Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A6 : ecco la scheda tecnica del prossimo smartphone Samsung : Samsung, come ben sappiamo, tratta telefoni di varie fasce di prezzo: ogni anno presenta la serie S, ovvero le due versioni di punta, quelle che hanno un prezzo di listino vicino ai mille euro, ma non mancano anche le novità nelle fasce medie e basse. Oggi, infatti, parliamo dei prossimi Galaxy A6 e A6 Plus. Questi due smartphone, nello specifico, approderanno prima in India, per poi raggiungere i paesi europei entro la fine del mese di ...