G7 Clima | Donatella Bianchi Wwf | “Da Ottawa le donne chiedono di passare all’azione”

“Women Kicking It on Climate” : Rosalba Giugni e Donatella Bianchi rappresenteranno l’Italia a Ottawa : Le donne che lottano ogni giorno per il clima si riuniranno il 16 e il 17 Maggio ad Ottawa. Nell’ambito dell’attività del G7, la ministra canadese dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici, Catherine McKenna, ha organizzato il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, un incontro internazionale con tutte le leader che si stanno impegnando per combattere gli effetti del riscaldamento globale. Per l’Italia sono state invitate, ...