Futuro Buffon | le quote | tra ipotesi suggestive e soluzioni concrete

Buffon - addio alla Juventus - ma il Futuro resta incerto/ E se affrontasse la Signora in Champions? : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:17:00 GMT)

Gigi Buffon e le parole sul Futuro : deciderò la prossima settimana : Il portiere [VIDEO]della Juventus Gigi Buffon durante la conferenza insieme al Presidente Andrea Agnelli ha parlato dei suoi prossimi progetti ed ha avuto un momento di emozione. Ha sottolineato di essere grato alla Juventus in quanto la potente societa' è stata capace di trasformare un talento straordinario in un grande campione ed ha detto che con il suo ritiro la fascia di capitano andra' al compagno di squadra e difensore Giorgio Chiellini. ...

Gigi Buffon e le parole sul Futuro : deciderò la prossima settimana : Il portiere della Juventus Gigi Buffon durante la conferenza insieme al Presidente Andrea Agnelli ha parlato dei suoi prossimi progetti ed ha avuto un momento di emozione. Ha sottolineato di essere grato alla Juventus in quanto la potente società è stata capace di trasformare un talento straordinario in un grande campione ed ha detto che con il suo ritiro la fascia di capitano andrà al compagno di squadra e difensore Giorgio Chiellini. Ha ...

Calcio - Buffon in lacrime dà l’addio alla Juve : “Sabato l’ultima partita. Futuro? Né in categoria di quarta fascia né in Italia” : Gianluigi Buffon, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, ha confermato il suo addio alla Juventus. “Sabato sarà la mia ultima partita in maglia bianconera – ha detto – avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso”. Buffon lascerà anche la Nazionale. “Nel mio Futuro? Non un campionato di terza o ...

Juventus - Buffon : “Sabato addio alla Juve. Valuterò offerte e Futuro. Nazionale? Dico che…” : Juventus, Buffon- Gigi Buffon dirà addio alla Juventus sabato pomeriggio. Ultima gara in bianconero, poi futuro ancora da decidere. Resta viva l’ipotesi di continuare a giocare, ma occhio anche ad un potenziale futuro da dirigente nella società bianconera. “SABATO MIA ULTIMA PARTITA” “Sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus. Voglio […] L'articolo Juventus, Buffon: “Sabato addio ...

Buffon - la conferenza stampa : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il Futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Buffon lascia la Juventus : «Sabato ultima partita in bianconero Il Futuro? Non ho ancora deciso» : Gigi Buffon dice addio alla Juventus e lo fa non trattenendo le lacrime: «Quella di sabato sarà la mia ultima partita con la maglia della Juventus». Il 40enne capitano lascia il club bianconero dopo ...

Buffon - la conferenza stampa LIVE : “sabato la mia ultima partita con la Juventus - proposte interessanti per il Futuro” : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivato il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalisti presenti per l’annuncio di Buffon. La conferenza stampa in diretta su CalcioWeb Parla ...

Il Futuro di Gigi Buffon in diretta streaming : Gigi Buffon parla, chiaramente, per dire quello che sarà il suo futuro. Dopo 17 stagioni alla Juventus, quella in corso, proprio la diciassettesima, potrebbe essere l'ultima. Gigi Buffon: LA CARRIERA ...

Buffon : 'Futuro? Nessuna sorpresa. Italia - manca talento. Tolta la Juve...' : So che l'Italia ha i suoi limiti, ma il mondo che conosco mi fa sorridere e mi piace. Come figura dello sport, non volevo e non voglio lasciare l'Italia finché non devo farlo'. Piqué: 'Il calcio è ...

Gigi Buffon e il Futuro : data e orari della conferenza stampa : Certamente il più prestigioso resta la Coppa del Mondo vinta con l'Italia a Germania 2006. In ambito Nazionale sono 9 gli scudetti che Buffon ha conquistato, tutti con la maglia della Juventus. In ...

Buffon ai saluti con la Juve : il Futuro sarà in Figc al fianco della Nazionale : E poi? LA Nazionale - Poi sarà tempo di voltare pagina, continuando a restare nel mondo del calcio che rimane il suo mondo. In particolare da lui, anche da lui, ripartirà il nuovo ciclo azzurro con l'...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sul Futuro di Dybala - Buffon e Allegri : Calciomercato Juventus – Juventus e Napoli sono in campo per il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, prima del match ecco le parole di Marotta a Premium Sport: “Non so chi senta la pressione… forse l’arbitro. Al di là delle dichiarazioni retoriche è importante per entrambe. Mancano ancora tanti punti, anche se oggi c’è la differenza in classifica per noi serve un’ottima prestazione e quindi ...

Juventus - Marotta parla del Futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...