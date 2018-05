Ftse Mib | il ribasso non è ancora archiviato I prossimi target

Piazza Affari : Ftse Mib +1% ma lo spread «tiene» i 150 punti : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti dopo che M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto di Governo e sono al lavoro per ...

Piazza Affari apre in positivo : primo Ftse Mib +0 - 29% : Dopo il pesante rosso di ieri del 2,3%, apertura positiva questa mattina per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari sale dello 0,29% a 23.803,84 punti.

Sell-off su azionariato Italia : corsa a vendere azioni banche - e non solo - sul Ftse Mib oggi : Per ora non c'è nessuna situazione da panico ma è innegabile che i mercati stiano guardando da vicino alle evoluzioni della situazione politica Italiana. In particolare sono state le indiscrezioni di ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 16/05/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 23.360, con un calo del 2,33%. Attesa per il resto della seduta un'...

Ftse Mib : -2 - 4% dopo bozza Lega-M5S. Analisti : paure esagerate : Per gli strategist della banca elvetica è ancora prematuro dire se le ultime indicazioni dal fronte politica possano mettere in discussione la loro visione sull'Italia.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 15/05/2018 : Chiusura del 15 maggio Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%. Lo status tecnico di breve periodo del FTSE ...

Andamento Future Ftse Mib del 15/05/2018 - ore 15.40 : Tentennante il FIB che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 23.745, in ...

Piazza Affari recupera nel finale e chiude in verde. Ftse Mib +0 - 26% : ... l'OCSE , Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, , ha confermato la valutazione di una "fase di crescita stabile" per l'economia USA e dei Paesi OCSE nel loro insieme. A marzo il ...

