Francia | detenuto radicalizzato evade dal carcere di Brest

Francia - evaso dal carcere di Brest detenuto radicalizzato : Un detenuto del carcere di Brest, in Bretagna, segnalato come "radicalizzato pericoloso per la sicurezza dello Stato" è evaso. La fuga è avvenuta durante un trasferimento per una visita medica.Il giovane detenuto di 21 anni, tale Anthony Pondaven, è stato condannato per reati comuni, ma in cella si è radicalizzato a tal punto da essere ritenuto socialmente pericoloso. La scorta lo ha condotto fino all'entrata dell' ospedale Morvan. Ma era ...