Fotografia | Fondazione di Venezia omaggia Fulvio Roiter 2

sportfair

: RT @fondsrr: .@InfoCLM Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 2018 a Madeleyn Eugenia Mendoza Márquez, si è aggiudicata il rico… - ReRebaudengo : RT @fondsrr: .@InfoCLM Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 2018 a Madeleyn Eugenia Mendoza Márquez, si è aggiudicata il rico… - luiginosnidero : Hai un minuto per aiutare Luigino Snidero? - sscinic : RT @GenovaEventi: Ieri è partita La Settimanale di Fotografia con l'inaugurazione della Mostra ' London Street Photography' a Palazzo Ducal… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un’iniziativa che costituisce la prima tappa, nella sede delladi, di questo nuovo itinerario culturale collaterale alle grandi esposizioni fotografiche ospitate nella Casa dei Tre Oci. Un impegno nel nome della cultura rivolto ad un pubblico vasto ed eterogeneo, coinvolto in iniziative certificate e garantite dal Comitato Tecnico della Casa dei Tre Oci, l’organismo che rappresenta in maniera pariteticadie Civita Tre Venezie, e che laha ritenuto come il più adatto a garantire la qualità e lo spessore del percorso collaterale ai grandi eventi. Due, in particolare, i filoni seguiti per dare sostanza ulteriore al cartellone espositivo: le attività didattiche per famiglie e scuole, già avviate proprio negli spazi della casa dei Tre Oci, e le attività di approfondimento ospitate nella sede ...