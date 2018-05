Forza Italia accusa Lega e M5S | ' Sulla giustizia un programma manettaro'

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...

Def - da Forza Italia un no preventivo al "pastrocchio" tra grillini e leghisti : Se il voto del Pd si può spiegare con la necessità di sostenere un quadro tendenziale presentato dal governo Gentiloni e dal ministro dell'economia Padoan, per Forza Italia non valeva nemmeno questo ...

Fedex : Capone - chiusura filiali rafForza precariato in Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo è il risultato della fusione tra Fedex e TNT, vantaggiosa economicamente per la multinazionale, che già registra un fatturato di 1 miliardo di dollari, mentre toglie dignità e lavoro ai dipendenti coinvolti”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in merito allo sciopero nazionale dei dipendenti Fedex e Tnt previsto per domani, 17 maggio, a Milano e ...

Fedex : Capone - chiusura filiali rafForza precariato in Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo è il risultato della fusione tra Fedex e TNT, vantaggiosa economicamente per la multinazionale, che già registra un fatturato di 1 miliardo di dollari, mentre toglie dignità e lavoro ai dipendenti coinvolti”. Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell’Ugl, in merito allo sciopero nazionale dei dipendenti Fedex e Tnt previsto per domani, 17 maggio, a Milano e ...

Internazionali d’Italia - Fognini si gode il successo : “per battere Thiem dovevo per Forza prendermi dei rischi” : Fabio Fognini ha commentato la vittoria ottenuta contro Thiem nel secondo turno degli Internazionali di Roma, esprimendo le proprie sensazioni al riguardo Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno Gojowczyk, il quale ha ...

Sky Italia rafForza il suo top management per guidare crescita ed evoluzione business : Sky Italia sta imprimendo una forte accelerazione alla crescita del suo business di Media Company che opera su tutte le piattaforme con modelli di business differenti. Grazie alla sua strategia multipiattaforma, già dal prossimo mese una selezione dei contenuti Sky sarà disponibile sul digitale terrestre e presto tutta l’offerta pay, oltre che via satellite, verrà distribuita anche sulla rete a banda ...

"Manifesto del peggior giustizialismo grillino". Forza Italia demolisce il contratto M5S-Lega : In casa Forza Italia il programma che sta emergendo dal tavolo giallo-verde è intriso del "peggior giustizialismo grillino", con una forte impronta del duo Davigo-Di Matteo. In una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "abbiamo evitato di commentare a caldo la bozza del 'contratto per il governo del cambiamento' pubblicata ieri sera dall'Huffpost, ma oggi non possiamo esimerci dal ...

Forza Italia ammonisce la Lega : elezioni a breve : E’ cambiata la posizione di Forza Italia. Anche il filoleghista Giovanni Toti spinge verso nuove elezioni. “La narrazione di questo governo deve

Governo - Salvini contro l’Europa : “Più ci minacciano più ci danno Forza. Prima gli italiani - o si cambia o si vota” : “Minacce, insulti e ricatti non ci spaventano, ci danno forza! Prima gli italiani, o si cambia o si vota”. Queste le parole con cui il leader della Lega Matteo Salvini accompagna un video di 13 minuti trasmesso in diretta facebook dopo l’incontro con Luigi Di Maio. “Se c’è un margine per trasformare in fatti i sogni e le speranze, allora si parte. Se non c’è margine, se non c’è accordo, l’unica parola ...

Giro d'Italia - Chaves a 25' : 'Non avevo Forza - ho provato ma non andavo' : 'Che dire... Basta un attimo per cambiare tutto un Giro d'Italia'. La maglia rosa Simon Yates non ha parole per il compagno di squadra Esteban Chaves, che ha vissuto la sua peggiore giornata ed è ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “Questa è la vita - non avevo la Forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognava di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves in lacrime : “Questa è la vita - non avevo la Forza nelle gambe” : Il ciclismo sa essere al tempo stesso splendido e spietato. Un giorno ti senti di volare, quello dopo la bicicletta può diventare pesante come un’incudine che proprio non riesci a spingere. Il colombiano Esteban Chaves si trovava al secondo posto in classifica generale e, con tante montagne ancora da affrontare, sognare di conquistare la maglia rosa. Ogni ambizione è sfumata dopo oggi, con il corridore sud-americano arrivato al traguardo ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : Manuel Frapporti in fuga - Yates rafForza la maglia rosa. Chaves fuori classifica! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 10.30 . Buon ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves esce di classifica! Simon Yates sprinta al traguardo volante - prende gli abbuoni e rafForza la maglia rosa : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 (Penne-Gualdo Tadino di ben 244 chilometri) sta regalando grandissime emozioni, non c’è un momento di pausa in una frazione che sulla carta non era così complessa e che invece è letteralmente esplosa. Esteban Chaves, vincitore sull’Etna e secondo in classifica generale, è letteralmente sprofondato ed è attardato di circa quattro minuti a causa di non meglio precisati problemi fisici: uno ...