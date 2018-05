Ford Italia cerca 150 talenti per la rete FordService

Campionato Italiano Rally - "Gargano & Daunia" in pista con Ford Racing Italia : Dopo la vittoria nel Campionato del Mondo Rally Piloti e Costruttori conseguita dal Team M-Sport nel 2017, Ford Racing Italia conferma la propria presenza al Campionato Italiano Rally 2018 per il ...

Ford SmartLink : escono i prezzi per gli States - ma ancora niente Italia : Ford SmartLink offre una connessione Wi-Fi e va connesso alla OBD-II della vettura tramite il quale costruisce un ponte tra la centralina e lo smartphone L'articolo Ford SmartLink: escono i prezzi per gli States, ma ancora niente Italia proviene da TuttoAndroid.

Un Aeroplanino con la bandiera italiana vola all'Old TrafFord di Manchester Video : La serata di #Champions di martedì è stata contraddistinta dal made in Italy non solo per il passaggio della Roma ai quarti di Champions: a far gioire gli italiani anche la clamorosa vittoria di #Montella che con il suo Siviglia fa il colpaccio in casa del Manchester Utd. In casa Siviglia i quarti di Champions mancavano dal 1958 Nel ritorno degli ottavi di Champions vola il Siviglia che batte il Manchester Utd per 1-2, una qualificazione storica ...