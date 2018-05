For Honor | l' evento Il Rito dei Campioni apre ufficialmente la Stagione 6 del

Tutto sulla Stagione 6 di For Honor - cosa ci aspetta in Hero’s March : Tramite un comunicato stampa Ubisoft ha annunciato che la Season 6 di For Honor, intitolata Hero’s March, sarà disponibile dal 17 maggio come aggiornamento gratuito, contemporaneamente sia su console PS4 e Xbox One che su Windows PC. Tante le novità in arrivo, tra cui una nuova mappa, una serie di importanti miglioramenti ad alcuni eroi, la nuova funzionalità Visual Colletion e molto altro ancora. Il publisher fa anche sapere che i nuovi utenti ...

Inizia il weekend gratuito per For Honor : Se siete fra quelli che non hanno ancora giocato For Honor ma sotto sotto volevate dargli una possibilità allora questo è il vostro giorno fortunato. Ubisoft ha infatti annunciato che da oggi 3 maggio fino al 6 sarà possibile scaricare For Honor gratuitamente per PC, PS4 e Xbox One. Come riporta Vg247.com i giocatori avranno accesso al gioco completo e a tutte le modalità multigiocatore, inclusa anche la possibilità di giocare la campagna da ...

Importante aggiornamento per For Honor al 19 aprile - ecco la modalità allenamento : For Honor ha delle interessanti novità, il nuovo aggiornamento gratuito introduce la modalità allenamento. L’annuncio è stato dato da Ubisoft che ha pubblicato un nuovo trailer proprio per lanciare il nuovo aggiornamento gratuito di For Honor, disponibile da oggi 19 aprile. Oltre alla modalità allenamento ci sono chiaramente tantissime altre novità. Tantissime novità per For Honor Grazie al trailer pubblicato da Ubisoft si vede nei dettagli ...

La For Honor Starter Edition è ora disponibile per PC : Dopo il recente lancio della Stagione cinque di For Honor, nota come Age of Wolves, con tanto di introduzione dei nuovi server dedicati per PC e console, Ubisoft annuncia la For Honor Starter Edition, disponibile solo per Windows PC su Steam e Uplay al prezzo di 14,99€. Per chi ancora non conosce il gioco, questa nuova edizione è un ottimo modo per mettere alla prova le proprie abilità con una gamma selezionata di eroi. La Starter Edition ...

