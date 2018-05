Fognini-Gojowczyk | Ottavi Internazionali Roma 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di giovedì 17 maggio 2018) Oggi giovedì 17 maggio si giocano glidi finale deglid’Italia. Sul Campo Centrale del Foro Italico in, Fabioaffronterà il tedesco Petercon tutti i favori del pronostico: l’obiettivo è quello di volare ai quarti di finale dove con buona probabilità incontrerà Rafael Nadal, atteso dal match con Shapovalov. L’azzurro vuole regalarsi una gioia di fronte al proprio pubblico, aprirà la giornata odierna scendendo sulla terra rossa alle ore 12.00 e proverà a mettere in campo il suo migliore tennis per continuare a sognare in grande. Fabioarriva all’appuntamento dopo l’impresa confezionata contro Dominic Thiem e ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nella capitale ma non dovrà avere cali di concentrazione contro un avversario in grande crescita che ha eliminato Lorenzo Sonego. Si ...