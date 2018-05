Fognini batte il forte Thiem che frantuma la racchetta | video | | alle 12 nuovo match

Fognini batte il forte Thiem che frantuma la racchetta - video - - alle 12 nuovo mathc : L'azzurro Fabio Fognini ha conquistato ieri l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018, eliminando l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di ...

Internazionali d’Italia - Fognini si gode il successo : “per battere Thiem dovevo per forza prendermi dei rischi” : Fabio Fognini ha commentato la vittoria ottenuta contro Thiem nel secondo turno degli Internazionali di Roma, esprimendo le proprie sensazioni al riguardo Fabio Fognini passa al terzo turno dopo un incontro fantastico vinto con Thiem. Tre lottatissimi set per far fuori l’austriaco, 6-4 1-6 6-3. Fognini oggi ha messo in mostra la grande voglia di andare avanti nel torneo di casa, dove affronterà al terzo turno Gojowczyk, il quale ha ...

Internazionali d’Italia 2018 : Fabio Fognini IMPERATORE DEL FORO! Che impresa - batte Thiem e vola agli ottavi! : Fantastica impresa di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure raggiunge gli ottavi di finale al Foro Italico, dopo aver sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem, numero otto del mondo, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco. Una partita meravigliosa quella del ligure, che centra una delle sue vittorie più belle di sempre a Roma, contro uno degli avversari più forti sulla terra ...

ATP Montecarlo 2018 : Fognini batte anche la scaramanzia! Vince con il 17 sulla maglia : Ora lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff , numero 61 del mondo, in un match in programma mercoledì: Fabio si è aggiudicato in due set l'unico precedente, disputato nelle semifinali di Monaco di ...

Tennis - Montecarlo : Fognini ok con Ivashka - Cecchinato batte Dzumhur : Più tardi tocca ad altri due azzurri: Fognini, 20 del mondo e 13a testa di serie, affronta il bielorusso Ivashka, 122, uscito dalle qualificazioni; Seppi, numero 62 e uscito pure lui dalle ...

Coppa Davis : Pouille batte Seppi - Francia sull’1-0. Tocca a Fognini-Chardy | : Questa volta, per i moschettieri azzurri, l’impresa è possibile, contro la Francia campione in carica ma un po’ incerottata