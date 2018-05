Firenze | studentesse Usa stuprate Il pm | ' A giudizio i due carabinieri'

Firenze - studentesse Usa violentate : chiesto il rinvio a giudizio per i carabinieri : E' stato chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo...

Stupro Firenze - una delle studentesse : “Piango per questa vittoria. Giusto licenziarli - non mi dispiace per loro” : “Crying for this small win”. Piange per “questa piccola vittoria” una delle due studentesse americane che accusano di Stupro i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola vittoria, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa ...

