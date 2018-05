Firenze Per la tramvia stimati 40 milioni di passeggeri all’anno

Niente impresa per Gessi a Firenze : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Sport > Niente impresa per Gessi a Firenze ...

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Roma : In partenza per Firenze con 1 Kg di Marijuana - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un 18enne nigeriano presso lo stazionamento autobus “Tibus”. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 1Kg di Marijuana. Il 18enne, in attesa di partire con un bus per Firenze, e’ stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale e tra le pensiline dello stazionamento. Quindi è stato fermato per controllo. Il ragazzo ha tentato di eludere riferendo ...

Sarri - scudetto perso in albergo Firenze : ROMA, 13 MAG - "Non so se lo scudetto l'abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista. Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere? ...

Sarri : 'Scudetto? Vince la più potente - noi abbiamo perso in albergo a Firenze. Calcio troppo un business - il futuro...' : Questo sport è diventato un business per tutti, ricordiamoci che questo era uno sport. Se si lascia solo il business tutto può finire. In questo momento sto pensando alla gara con il Crotone, sono ...

Stupro Firenze - parla una delle studentesse : “Giusto licenziare i carabinieri. Non mi spiace per loro” : La ragazza ha commentato la decisione dei vertici dell'arma di licenziare Marco Camuffo e Pietro Costa, presunti autori di uno Stupro.Continua a leggere

Berlusconi riabilitato - Travaglio : “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così per l’ex Cav : rimane un delinquente” : “Se il mostro di Firenze è stato riabilitato, questo non vuol dire che non era un mostro. Anche da riabilitato, Berlusconi era e rimane un delinquente”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta Così la riabilitazione di Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi riabilitato, Travaglio: “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così ...

Stupro Firenze - una delle studentesse : “Piango per questa vittoria. Giusto licenziarli - non mi dispiace per loro” : “Crying for this small win”. Piange per “questa piccola vittoria” una delle due studentesse americane che accusano di Stupro i carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa. La piccola vittoria, come la chiama lei, è il “licenziamento” dei due militari, destituiti dal ministero della Difesa su proposta dell’Arma al termine dell’indagine disciplinare aperta dopo la denuncia della scorsa ...

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - per un caso di false fatture : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, in un processo per false fatture. Secondo l’accusa, le aziende della famiglia Renzi avrebbero emesso fatture per lavori mai svolti, The post La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, per un caso di false fatture appeared first on Il Post.

