Firenze | chiesto rinvio a giudizio agli ex carabinieri accusati dello stupro di due

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli - genitori di Matteo Renzi - per un caso di false fatture : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, in un processo per false fatture. Secondo l'accusa, le aziende della famiglia Renzi avrebbero emesso fatture per lavori mai svolti,