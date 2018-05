: ++ #Vaticano: politica non sia al servizio della finanza ++ - TgLa7 : ++ #Vaticano: politica non sia al servizio della finanza ++ - TgLa7 : ++ #Vaticano: #finanza sregolata tra maggiori pericoli oggi ++ - CybFeed : #News #Finanza,Vaticano:serve fondazione etica -

L'incidenza dei mercati finanziari sulla vita delle persone rende necessaria non solo una regolazione delle loro dinamiche, ma anche "una chiara,che assicuri al benessere raggiunto quella qualità umana delle relazioni che i meccanismi economici, da soli, non sono in grado di produrre". Così il documentosul sistema economico-finanziario. Contro "l'arbitrio e l'abuso del più forte" la Santa Sede invoca "un'fondata sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia e sulla solidarietà".(Di giovedì 17 maggio 2018)