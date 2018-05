Finale Europa League | scontri a Lione | incendiati cassonetti | agenti rispondono con gas

Finale Europa League - delirio Atletico Madrid : è grande festa - tutte le foto [GALLERY] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Finale Europa League 2018 : Atletico Madrid-Marsiglia 3-0. La doppietta di Griezmann fa sognare i Colchoneros - terzo trionfo della storia : L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League 2018 sconfiggendo il Marsiglia per 3-0 nella Finale giocata a Lione. I Colchoneros hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno così conquistato il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo quelli del 2010 (contro il Fulham ad Amburgo) e del 2012 (contro l’Athletic Bilbao a Bucarest). I ragazzi di Diego Simeone, dopo l’amara eliminazione dalla Champions League ...

L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League : in Finale ha battuto 3-0 il Marsiglia : Con la vittoria per 3-0 sul Marsiglia nella finale di Lione, l’Atletico Madrid ha vinto la 47ª edizione dell’Europa League, il secondo torneo calcistico d’Europa. Per l’Atletico è la terza Europa League vinta negli ultimi anni dieci anni e la seconda The post L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League: in finale ha battuto 3-0 il Marsiglia appeared first on Il Post.

Finale Europa League. Marsiglia-Atletico Madrid : formazioni - diretta e dove vederla in tv : Stasera a Lione la Finale di Europa League 2018: la fantasia dei francesi contro il pragmatismo degli spagnoli Olympique Marsiglia - Atletico Madrid, la diretta dalla 20.45