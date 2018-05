Finale di Grey’s Anatomy 14 | tutte le anticipazioni sull’ultimo episodio tra addii

Video tributi ad April e Arizona - il ricordo dei momenti migliori per l’addio a Grey’s aspettando il Finale : In vista dell'addio a April e Arizona in onda col finale di Grey's Anatomy 14, ABC ha realizzato due Video tributi ai personaggi che lasceranno la serie dopo circa un decennio sullo schermo. Sarah Drew e Jessica Capshaw, interpreti di April Kepner e Arizona Robbins, non si sono viste rinnovare i rispettivi contratti con ShondaLand per la quindicesima stagione di Grey's Anatomy, appena rinnovata da ABC, per scelte creative della showrunner ...

Grey’s Anatomy 14×24 Finale di stagione : trama e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me va in onda giovedì 17 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione: trama e SPOILER Anche quest’anno siamo arrivati al finale di stagione del medical drama targato Shondaland. ...

Prime foto dal Finale di Grey’s Anatomy 14 - mistero al matrimonio di Alex e Jo : anticipazioni sull’ultimo episodio : La trama è già nota da qualche settimana, ma le Prime foto promozionali dal finale di Grey's Anatomy 14 regalano un'anteprima di ciò che il pubblico vedrà nell'ultimo episodio della stagione. La conclusione del quattordicesimo capitolo del medical drama si preannuncia agrodolce: dopo che April è riuscita a salvarsi da un drammatico incidente stradale e Arizona ha scelto di trasferirsi a New York per stare con sua figlia e aprire lì un centro ...

La morte di April in Grey’s Anatomy smentita dal cast? Il video promo shock 14×23 apre al Finale di stagione : Tutto nel promo dell'episodio 14x23 lascerebbe pensare alla morte di April come soluzione per la sua uscita di scena da Grey's Anatomy 14, ma il video confezionato ad hoc per spaventare il pubblico sembra - fin troppo palesemente - un tranello per indurre gli spettatori a pensare ad un epilogo tragico della vicenda. In realtà negli ultimi giorni la protagonista del medical drama Ellen Pompeo ha rassicurato tutti sostenendo che gli addii ai ...

Grey’s Anatomy - Finale tragico per April Kepner? : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T15:05:28+00:00 ROMA – Non promette niente di buono il promo dell’episodio numero 23 di Grey’s Anatomy 14. Già dal titolo, Cold as ice – Freddo come il ghiaccio, prometteva notizie nefaste. Ora è il promo a confermarle. Protagonista April Kepner, prossima all’uscita dalla serie tv. Come da anni, ormai, Shonda Rhymes […]

April e Arizona in Grey’s Anatomy 14 salve come Cristina? Ellen Pompeo sul Finale con frecciata a Patrick Dempsey : Dopo aver detto che sarebbe stato un finale di stagione "non facile", Ellen Pompeo lascia intendere che l'addio ai personaggi di April e Arizona in Grey's Anatomy 14 non sarà tragico. L'attrice, protagonista del medical drama nei panni di Meredith Grey nonché regista di due episodi nelle ultime due stagioni, ha spiegato che quello della quattordicesima stagione sarà "un classico finale di stagione di Grey’s Anatomy, cioè devastante, ma poi vi ...

Grey’s Anatomy 14 flop di ascolti con Harper Avery come Weinstein e Trump - il Finale sarà “uno dei migliori”? : Quello di Grey's Anatomy 14 sarà "uno dei migliori finali di stagione di questa serie", ha promesso Kevin McKidd, attore e regista del medical drama che dalla quinta stagione interpreta il dottor Owen Hunt. Eppure questa stagione sembra non convincere gli spettatori: nelle ultime settimane la messa in onda su ABC ha fatto registrare un vistoso calo di ascolti, con i dati precipitati a 6.5 milioni di telespettatori (1.4 di ratings sul target ...

Svelata la trama del Finale di Grey’s Anatomy 14 - April morirà? Questioni di vita o morte nell’ultimo episodio : Certamente il finale di Grey's Anatomy 14 avrà un registro drammatico, come già anticipato dalla protagonista Ellen Pompeo su Twitter: "non facile", così l'interprete di Meredith Grey aveva definito l'ultimo episodio in risposta alle richieste dei fan. E con la rivelazione della trama del finale di Grey's Anatomy 14, ultimo episodio di stagione in attesa della quindicesima già ordinata da ABC per settembre prossimo, le previsioni sono ...

In arrivo un Finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...

Grey’s Anatomy 14 Finale : una conclusione devastante : Per Grey’s Anatomy 14 si avvicina il finale di stagione. Cosa accadrà? Alcune voci sono già trapelate e non promettono nulla di buono. I fan dell’amatissimo medical drama sono pronti a tutto, ma soprattutto si stanno preparando psicologicamente per salutare April e Arizona. Quale catastrofe, però, si abbatterà sull’ospedale più amato del piccolo schermo, il Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle? Grey’s Anatomy 14 ...

Il Finale di Grey’s Anatomy 14 si gira in chiesa - matrimonio di Alex e Jo oppure funerale di April o Arizona? (Foto) : Tutto pronto per girare il finale di stagione col matrimonio di Alex e Jo in Grey's Anatomy 14 e l'addio ad Arizona ed April. La stagione attualmente in corso del medical drama si concluderà con la messa in onda dell'ultimo episodio su ABC il prossimo 18 maggio (a giugno in Italia su FoxLife) e ancora una volta, stando a quanto si è visto in questa seconda parte di stagione, saranno delle nozze il fulcro del season finale, oltre all'uscita di ...

Il Finale di Grey’s Anatomy 14 sarà “molto celebrativo” - prime anticipazioni sull’ultimo episodio : Mentre si avvicina il finale di Grey's Anatomy 14, il pubblico si chiede soprattutto quale sarà l'epilogo delle storyline che riguardano i personaggi di April e Arizona, destinati ad uscire di scena al termine di questa stagione con l'addio alle attrici Sarah Drew e Jessica Capshaw, il cui contratto non è stato rinnovato. Lungi dal fornire spoiler sul contenuto dell'ultimo episodio, l'attore e regista Kevin Mckidd ne ha parlato a The ...

Proposte di matrimonio e ricatti in Grey’s Anatomy 14×15 - Alex e Jo a nozze nel Finale di stagione? (Recensione e promo 14×16) : Con l'episodio di Grey's Anatomy 14x15 è stata aperta la strada a quello che potrebbe essere un nuovo matrimonio tra i personaggi del medical drama, probabilmente da mettere in scena nel finale di stagione come accaduto per la dodicesima. L'ultimo matrimonio registrato in Grey's Anatomy è infatti quello del season finale 12x24, che ha visto Amelia e Owen convolare a nozze dopo le titubanze di lei. matrimonio rapidamente celebrato ed ...