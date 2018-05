Figc | Fabbricini | ' Contrastare le elezioni? Non scherziamo'

sport.ilmessaggero

: Figc, Fabbricini 'esamineremo documenti' - ossobuco20111 : Figc, Fabbricini 'esamineremo documenti' - solopallone : Figc, Fabbricini 'esamineremo documenti' - ansacalciosport : Figc, Fabbricini 'esamineremo documenti'. Commissario: Rispetto per tutti. La A scontenta? Chiedete a loro | #ANSA -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Rispetto per tutto il mondo del calcio. La Serie A non è contenta? Chiedetelo a loro'. Così il commissario straordinario della, Roberto, a margine di evento a via Allegri, commenta l'...