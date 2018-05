Fifa | nasce il mondiale per club a partire dal 2021

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) L'idea delladi creare unpero meglio una competizione tra i miglioridel mondo, sta per diventare realtà. Infatti tutte le società invitate hanno dato il proprio consenso a partecipare e lapotrebbe annunciare l'ufficialità del torneo prima dell'inizio dei Mondiali in Russia. Quali squadre competeranno? Al torneo prenderanno parte ben 24 squadre divise in 8 gironi. Le prime 12 squadre saranno europee mentre a seguire ce ne saranno 2 africane, 2 Nordamericane, 2 dall'Asia, e 4 Sudamericane. Quest'ultime potrebbero poi diventare 5 a causa di uno spareggio con una squadra dell'Oceania. L'ultima squadra a completare questo fantastico girone sarà dunque la squadra ospitante del torneo. Per quanto riguarda le 12 squadre europee dato che l'edizione verrà disputata ogni 4 annI adal, verranno scelte le 4 vincitrici del trofeo e le eventuali altre ...