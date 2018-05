Festa dei Musei in tutta Italia il 19 e 20 maggio : aperture stroaordinarie al costo di 1 euro : A Roma, ben 50 spazi aderiranno alla notte speciale, anche con spettacoli, concerti, performance e iniziative per bambini, dai Musei Capitolini all'Ara Pacis, dal Palazzo delle Esposizioni alla Casa ...

Festa dei Musei in tutta Italia il 19 e 20 maggio : aperture stroaordinarie al costo di 1 euro : A Roma, ben 50 spazi aderiranno alla notte speciale, anche con spettacoli, concerti, performance e iniziative per bambini, dai Musei Capitolini all'Ara Pacis, dal Palazzo delle Esposizioni alla Casa ...

San Leo : sabato "La Festa dei Musei" e la Presa di San Leo in realtà virtuale : E' una descrizione minuziosa dei dipinti, l' illustrazione sensazionale delle allegorie rappresentate, è la cronaca di fatti storici, l'espressione delle opinioni politiche dell'autore, l'esaltazione ...

Festa dei Musei : da Napoli a Milano - tutte le iniziative del week end : Questo week end sarà interamente dedicato ai Musei, grazie alla Festa indetta dal Mibact in continuità con la Giornata mondiale dei Musei del 18 maggio. Tantissime iniziative, da Nord a Sud, per riscoprire il fondamentale valore culturale dei Musei.Continua a leggere

La strage dei maniFestanti a Gaza - in foto : La tensione in Medio Oriente è di nuovo alle stelle, dopo che ieri, a seguito delle manifestazioni di protesta nella Striscia di Gaza per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele, 61 persone tra uomini, donne e bambini – e tra loro una neonata di appena 8 mesi – sono rimaste uccise. L’esercito israeliano è intervenuto con gas ...

Sedute in 4 sul trono dei Borbone : l'ira social sulla maniFestazione a Napoli : 'Una cosa è aprire i monumenti e i musei per raccogliere fondi utili a preservarli e a garantire costi bassi per i biglietti, ben altro, invece, è mettere a rischio quelle strutture e quel che ...

Motor1Days - la Festa dei motori nel cuore della Motor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Juventus campione d’Italia - l’arrivo a Caselle e la Festa dei tifosi [FOTO] : 1/48 Nicolò Campo/LaPresse Nicol ...

Festa DELLA MAMMA 2018/ Frasi auguri - immagini e idee regalo : dal cofanetto al libro dei ricordi : FESTA DELLA MAMMA 2018, Frasi di auguri, immagini e idee regalo: ecco tutte le neo-madri vip, dalla Freddi alla Cagnotto, passando per la Ferragni.

Festa della Mamma - Coldiretti Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

Juventus-Milan - finale dai due volti : la Festa dei bianconeri e le lacrime di Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Marsala - in scena Inchiesta sulla spedizione dei 1000 - ManiFestazioni garibaldine : Giovedì 10 maggio , Teatro comunale di Marsala ore 21, una Inchiesta vera, per raccontare, la sera prima dell'anniversario dello sbarco dei mille, tutti i retroscena di un pezzo di storia importante ...

Il Parco ippico 'Valle dei Mulini' protagonista di maniFestazioni sportive nazionali : Domani alle 11.30, nella del Consiglio provinciale di Catanzaro della Provincia di Catanzaro, saranno presentati gli eventi che la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria ...

Firenze dei Bambini : record per la maniFestazione : ... una vera e propria esplosione di iniziative: 140 le proposte presenti in rassegna, 140 attività che, replicate su più turni, hanno invaso la città con più di 700 tra laboratori, giochi, spettacoli e ...