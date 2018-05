Festa dei Musei | da Napoli a Milano | tutte le iniziative del week end

La strage dei maniFestanti a Gaza - in foto : La tensione in Medio Oriente è di nuovo alle stelle, dopo che ieri, a seguito delle manifestazioni di protesta nella Striscia di Gaza per la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele, 61 persone tra uomini, donne e bambini – e tra loro una neonata di appena 8 mesi – sono rimaste uccise. L’esercito israeliano è intervenuto con gas ...

Sedute in 4 sul trono dei Borbone : l'ira social sulla maniFestazione a Napoli : 'Una cosa è aprire i monumenti e i musei per raccogliere fondi utili a preservarli e a garantire costi bassi per i biglietti, ben altro, invece, è mettere a rischio quelle strutture e quel che ...

Motor1Days - la Festa dei motori nel cuore della Motor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Juventus campione d’Italia - l’arrivo a Caselle e la Festa dei tifosi [FOTO] : 1/48 Nicolò Campo/LaPresse Nicol ...

Festa DELLA MAMMA 2018/ Frasi auguri - immagini e idee regalo : dal cofanetto al libro dei ricordi : FESTA DELLA MAMMA 2018, Frasi di auguri, immagini e idee regalo: ecco tutte le neo-madri vip, dalla Freddi alla Cagnotto, passando per la Ferragni.

Festa della Mamma - Coldiretti Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

Juventus-Milan - finale dai due volti : la Festa dei bianconeri e le lacrime di Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Marsala - in scena Inchiesta sulla spedizione dei 1000 - ManiFestazioni garibaldine : Giovedì 10 maggio , Teatro comunale di Marsala ore 21, una Inchiesta vera, per raccontare, la sera prima dell'anniversario dello sbarco dei mille, tutti i retroscena di un pezzo di storia importante ...

Il Parco ippico 'Valle dei Mulini' protagonista di maniFestazioni sportive nazionali : Domani alle 11.30, nella del Consiglio provinciale di Catanzaro della Provincia di Catanzaro, saranno presentati gli eventi che la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria ...

Firenze dei Bambini : record per la maniFestazione : ... una vera e propria esplosione di iniziative: 140 le proposte presenti in rassegna, 140 attività che, replicate su più turni, hanno invaso la città con più di 700 tra laboratori, giochi, spettacoli e ...

Festa della Fava di Fratte Rosa e dei Tacconi : In un mondo dove tutto è giocato sull'immagine, tutto è virtuale, sarebbe necessario tornare a fare. La Casa dei bambini di Torre San Marco propone laboratori esperienziali basati sui giochi tattili, ...

VIDEO Volley - Perugia Campione d’Italia : Ivan Zaytsev segna il punto scudetto! La Festa dei Block Devils : Perugia ha vinto lo scudetto di Volley maschile, i Block Devils sono Campioni d’Italia dopo aver sconfitto Civitanova nella gara5 di Finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono stati strepitosi davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e hanno chiuso i conti con grandissima disinvoltura. A segnare il punto dello scudetto è stato Ivan Zaytsev che ha marcato gli ultimi tre attacchi e ha mandato in visibilio una città intera: lo Zar era ...

Perugia : la Chiesa ha celebrato la Festa dei lavoratori. Il cardinale Bassetti : 'Il lavoro è sacro' : Quasi novanta anni fa, Pio XI disse per i quaranta anni della Rerum novarum di Leone XIII che "questa è un'economia che ti dissangua". Anche allora come oggi il lavoro era fine a se stesso e non a ...

Festa dei lavoratori : 2500 persone in piazza a Basilea