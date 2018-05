FEDEZ E ROVAZZI HANNO LITIGATO Il cinema è il motivo della fine dell' amicizia?

Cosa è successo tra FEDEZ e Fabio Rovazzi? : Fine amicizia e fine collaborazione tra Fedez e Fabio Rovazzi? Così pare, stando ai bene informati e alle apparenze. Perché di indizi che non si tratti di semplici rumors ce ne sono diversi. Punto uno: i due non si seguono più sui social network. E considerando l’importanza che hanno per entrambi non è poca Cosa. Punto intermedio (e un po’ sospeso): Rovazzi sarebbe tra i pochi a non aver espresso pubblicamente le rituali ...

FEDEZ e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati Video : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di rsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di Andiamo a comandare non abbia fatto gli auguri a ...

FEDEZ e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di "Andiamo a comandare" non abbia fatto gli ...

È finita l’amicizia fra FEDEZ e Fabio Rovazzi? : Gli scherzi telefonici, le stories su Instagram, i travestimenti a Carnevale, i viaggi, i sorrisi, gli abbracci sono solo un lontano ricordo. Secondo quanto anticipa Chi, l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi è finita mesi fa, divorata dai malumori e ora in mano agli avvocati. All’origine della rottura la passione di Rovazzi per il cinema, la voglia di mettere un piede in più sul set e di allentare la corda con la musica e Internet, i ...

FEDEZ e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Lite tra FEDEZ e Rovazzi? Sembra ci siano già di mezzo gli avvocati Video : Il sodalizio artistico e commerciale tra Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, e Fabio Rovazzi va avanti ormai da qualche anno, a suon di Video ironici, canzoni, eventi ed Instagram Stories, che hanno permesso ad entrambi di incrementare la propria popolarita'. Fedez e Rovazzi, una coppia fortunata Stando a quanto raccontato sia dal giudice di X Factor che da Rovazzi – almeno fino a qualche mese fa – tra il cantante e lo ...

FEDEZ e Fabio Rovazzi ai ferri corti ‘hanno smesso di seguirsi sui social’ : C’eravamo tanto amati. Fabio Rovazzi e Fedez non sono più amici. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 16 maggio nelle ‘chicche di gossip’. Secondo quello che riferisce la rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, il rapper e l’interprete di Andiamo a comandare e di Volare avrebbero tagliato i ponti. Si legge sulla testata: Dopo due anni di collaborazione si è interrotta bruscamente la ...

Lite tra FEDEZ e Rovazzi? Sembra ci siano già di mezzo gli avvocati : Il sodalizio artistico e commerciale tra Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, e Fabio Rovazzi va avanti ormai da qualche anno, a suon di video ironici, canzoni, eventi ed Instagram Stories, che hanno permesso ad entrambi di incrementare la propria popolarità. Fedez e Rovazzi, una coppia fortunata Stando a quanto raccontato sia dal giudice di X Factor che da Rovazzi – almeno fino a qualche mese fa – tra il cantante e lo youtuber ...

FEDEZ e Fabio Rovazzi - hanno litigato?/ L'amicizia finisce in tribunale : "Diverse vedute fra i due" : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:44:00 GMT)

FEDEZ e Rovazzi - amicizia finita : cosa è successo tra i due? : Un tempo amici inseparabili e collaboratori, ora perfetti sconosciuti. L'alchimia tra Fedez e Rovazzi sembra essersi spezzata definitivamente da tempo: "I due hanno smesso di seguirsi sui social e Rovazzi non ha fatto gli auguri a Federico per la nascita del bimbo, Leone. Inoltre si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati. Come finirà?", svela il settimanale Chi. Dunque la rottura potrebbe esser stata ...

FEDEZ e Rovazzi - amicizia e collaborazione al capolinea? “Le diverse vedute tra i due sono in mano agli avvocati” : “Dopo due anni di collaborazione si è interrotta bruscamente la collaborazione tra Fabio Rovazzi e il rapper Fedez“. Questo stando a quanto riportato dal settimanale Chi. “I due – si legge ancora – hanno smesso di seguirsi sui social e Rovazzi non ha fatto gli auguri a Federico per la nascita del bimbo, Leone. Inoltre si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati. Come finirà?”. Per ora i ...

L'indiscrezione su FEDEZ e Rovazzi : "Amicizia interrotta bruscamente" : Un'amicizia solida dalla quale è nata anche il singolo "Andiamo a comandare", firmato da Fabio Rovazzi e prodotto da Fedez. Fu un vero successo. Peccato però che ora i due però ora sembrano essersi separati.Fine del rapporto? L'indiscrezioneA rivelare di una presunta rottura tra i due è Chi, che scrive: "Dopo due anni di collaborazione si è interrotta bruscamente la collaborazione tra Fabio Rovazzi e il rapper Fedez. I due - prosegue il ...